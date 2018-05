Eurovision Song Contest | vince l’israeliana Netta Barzilai Quinto posto per Meta e Moro

ilfattoquotidiano

: Ci siamo! Questa sera @FabrizioMoroOff e @MetaErmal rappresenteranno l'Italia nella finale dell'@Eurovision Song Co… - TIM_Official : Ci siamo! Questa sera @FabrizioMoroOff e @MetaErmal rappresenteranno l'Italia nella finale dell'@Eurovision Song Co… - SanremoRai : L'avventura di #nonmiavetefattoniente, iniziata a #Sanremo2018, vi ha portato fino all' #Eurovision Song Contest! U… - TIM_Official : Dopo aver emozionato il pubblico dell'@Eurovision Song Contest di Lisbona @FabrizioMoroOff e @MetaErmal si preparan… -

(Di domenica 13 maggio 2018) La Champions League della musica, nell’edizione 2018, se l’è aggiudicata, la cantante che rappresentava Israele all’di Lisbona. Venticinque anni, ex maestra d’asilo e anche ex militare,è alla prima esperienza musicale: non ha mai pubblicato un album prima d’ora. Non ci poteva essere debutto migliore per, che si è presentata all’Europa con Toy, un brano che racconta in maniera ironica il problema di “donna-oggetto”. Una canzone non banale accompagnata da un look eccentrico e una performance tanto colorata quanto positiva: così Israele ha battuto le altre favorite – Austria e Cipro – e ha “battuto” anche gli attivisti del movimento Bds (Boycott, Dinsinvestment and Sanctions), che alla vigilia della manifestazione avevano accusato la rappresentante israeliana di “essere parte ...