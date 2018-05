ESC 2018 | il vincitore è Israele con Netta | Italia quinta con Meta e Moro terzi al

Basket - Playoff Serie A 2018 : BrESCia reagisce nel secondo tempo e batte Varese in gara-1 : La Germani Basket Brescia rispetta il pronostico in gara-1 del primo turno dei Playoff di Serie A di Basket 2018, non senza faticare. La Leonessa, infatti, si è imposta con il punteggio di 68-61 sull’Openjobmetis Varese in rimonta. La partita, per la formazione di casa, non si era messa bene. Nel primo quarto, con soli 13 punti realizzati, ne ha invece subiti 20 dagli ospiti, che si sono portati al comando sulla prima sirena, specialmente ...

Irruzione sul palco dell'ESC 2018 : un uomo ruba il microfono alla cantante UK : Un uomo irrompe sul palco dell'Eurovision Song Contest 2018 durante l'esibizione dell'artista della Gran Bretagna. Le strappa il microfono e pronuncia poche parole incomprensibili, con un accenno alla libertà per quanto sia riuscita a capire, ma la cantante inglese continua imperterrita mentre la regia stacca sul pubblico e gli assistenti di palco lo trascinano via. prosegui la letturaIrruzione sul palco dell'ESC 2018: un uomo ruba il microfono ...

Karate - Europei 2018 : Novi Sad si tinge di azzurro! Oro di Michele Martina. Argento per CrESCenzo - Bottaro e il team kumite. Busà - Cardin - Semeraro e Busato di bronzo : Una giornata memorabile per l’Italia agli Europei 2018 di Karate, in corso di svolgimento a Novi Sad (Serbia). Il Bel Paese ha conquistato oggi un bottino complessivo di ben otto medaglie: un oro, tre argenti e quattro bronzi. Gli azzurri si sono confermati quindi grandi protagonisti in ambito continentale e hanno già migliorato il bottino dello scorso anno, visto che domani l’Italia è in finale per l’oro nel kata femminile a squadre. Andiamo a ...

Giro d’Italia 2018 - Fabio Aru : “Oggi salita veloce. Gran Sasso adatto agli scalatori - voglio segnali di crESCita” : Fabio Aru ha concluso insieme ai migliori l’ottava tappa del Giro d’Italia 2018. Il Cavaliere dei Quattro Mori ha superato al meglio l’insidiosa salita di Montevergine di Mercogliano, affrontata sotto la pioggia, e può guardare con più ottimismo alla durissima frazione di domani che porterà il gruppo in cima al Gran Sasso (Campo Imperatore). Il sardo ha analizzato così la sua situazione come riporta l’Ansa: “La ...

Video e testo di Non mi avete fatto niente - l’inno alla vita di Meta e Moro dal Festival di Sanremo all’ESC 2018 : Di seguito il Video e il testo Non mi avete fatto niente di Ermal Meta e Fabrizio Moro. La canzone è stata presentata al Festival di Sanremo 2018, nella categoria dei Campioni e ha trionfato nella serata finale. I vincitori del Festival della Canzone Italiana hanno ottenuto di diritto anche la possibilità di rappresentare il nostro Paese nella competizione europea Eurovision Song Contest la cui finale è attesa per questa sera, sabato 12 ...

Pallanuoto - Serie A1 2018 : BrESCia ipoteca il secondo posto - Lazio ai play out. Volata tra Savona - Ortigia e Napoli : La 25ma giornata del campionato di Serie A1 di Pallanuoto emette un verdetto: Lazio ai play out. La compagine capitolina tiene testa al Brescia per tre quarti di gara, poi crolla, perde 15-9 (6-1 negli ultimi 8′) ed ora sarà obbligata a passare dalla post season per confermare la categoria. Il Posillipo infatti batte 14-3 l’Acquachiara e certifica la matematica salvezza. Il Brescia dal canto suo, con questa vittoria puntella il ...

Calcio femminile - Serie A 2018 : Juventus e BrESCia vincono nell’ultima giornata e sarà spareggio Scudetto! : C’era grande attesa per l’ultimo turno del campionato di Calcio femminile di Serie A per capire quali sarebbero stati gli ultimi verdetti da emettere. Ebbene, sarà spareggio “Scudetto” tra Juventus e Brescia. Le due squadre, infatti, hanno concluso la stagione con gli stessi punti (60) e, dunque, si giocheranno il titolo tricolore in una partita “secca” in campo neutro (verosimilmente a La Spezia) il 19 maggio ...

Karate - Europei 2018 : Angelo CrESCenzo è d’argento nei -60 kg! Titolo al macedone Emil Pavlov : Altra medaglia d’argento per l’Italia agli Europei 2018 di Karate, in corso di svolgimento a Novi Sad (Serbia). Angelo Crescenzo sale sul secondo gradino del podio nel kumite -60 kg dopo esser stato sconfitto in finale dal macedone Emil Pavlov per 3-1. L’incontro è stato molto equilibrato nella prima fase, con l’arbitro che ha dovuto richiamare i due atleti per passività. Pavlov mette a segno poi il primo punto con uno Yuko e poco dopo trova il ...

Mondiali 2018 Russia - gli stipendi dei Ct : in testa Löw - poi Tite e DESChamps. Ultimo Cissé : Löw infatti è il Ct più pagato tra i 32 partecipanti alla Coppa del Mondo in Russia. Il 58enne, alla guida della Germania dall'estate del 2006, percepisce infatti uno stipendio annuo dalla ...

Golf - Rocco Forte Sicilian Open 2018 : Mike Lorenzo-Vera balza al comando a un giro dalla fine. Bene Andrea Pavan e FrancESCo Laporta! : Cambio della guardia in testa al Rocco Forte Sicilian Open 2018. A un giro dalla fine al comando della classifica troviamo il francese Mike Lorenzo-Vera, balzato in vetta al leaderboard al termine di una giornata da incorniciare, in cui ha piazzato ben otto birdie senza alcun colpo perso. Un round in 63 che gli ha così permesso di diventare leader con 18 buche da giocare, con un totale di -15 e due colpi di vantaggio sulla concorrenza. Domani ...

Karate - Europei 2018 : niente bronzo per Luca MarESCa nel -67 kg - l’ungherese Tadissi prevale 4-2 nella finale per il terzo posto : Prima amarezza per l’Italia nella giornata dedicata alle finali individuali del kata e del kumite agli Europei 2018 di Karate, in corso a Novi Sad (Serbia). Luca Maresca non è riuscito a conquistare la medaglia di bronzo nella categoria -67 kg, cedendo nella finale per il terzo posto contro il fuoriclasse ungherese Martial Tadissi, che ha prevalso 4-2 restando costantemente in controllo della sfida. Maresca, in ogni caso, è rimasto ...

Giro d’Italia 2018 - la tappa di domani (13 maggio) : PESCo Sannita-Campo Imperatore. Orario d’inizio - altimetria e come vederla in tv. Il programma completo : domani (domenica 13 maggio) si correrà la nona tappa del Giro d’Italia 2018, 225 km da Pesco Sannita a Campo Imperatore. Un vero e proprio tappone sugli Appennini, che vedrà i corridori affrontare a metà corsa il GPM di seconda categoria di Roccaraso (7 km al 6%) e poi scalare la salita finale del Gran Sasso d’Italia fino ai 2135 metri del traguardo. Un’ascesa di circa 45 km, suddivisa in due GPM: Calascio, 13,5 km con una pendenza ...