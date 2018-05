Equitazione - Salto Ostacoli. Emanuele Gaudiano terzo nel Grand Prix di Windsor! Trionfa Steve Guerdat davanto a Laura Kraut : Spettacolare prestazione per Emanuele Gaudiano nel Rolex Grand Prix di Windsor. L’azzurro si è piazzato al terzo posto del prestigioso Cinque Stelle britannico grazie a due netti in sella a Caspar 232 che gli hanno consentito di salire sul podio nella prova mista h.160 con ben 30 binomi al via. Gaudiano ha realizzato due prove senza errori, chiudendo il barrage in 44”31 e lasciandosi alle spalle autentici fenomeni del calibro dei fratelli ...

Equitazione - Campionati Italiani Salto Ostacoli 2018 : Giulia Martinengo Marquet scrive la storia! Suo il titolo italiano! Sul podio Cristofoletti e Bicocchi : Un’amazzone scrive la storia dell’Equitazione azzurra. Giulia Martinengo Marquet è la prima donna ad aver vinto per due volte i Campionati Italiani di Salto Ostacoli, grazie al successo ottenuto ad Arezzo nell’edizione 2018, che fa il paio con il trionfo del 2015. Una vittoria costruita con due splendidi percorsi netti, l’unica a riuscirci nella seconda prova della gara conclusiva, in sella a Verdine SZ, 11 anni, che con ...

Equitazione - Salto Ostacoli : i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La grande occasione per l’Italia - due chance da medaglia tra team e individuale : Il CIO ha ufficializzato i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per l’Equitazione, specialità Salto Ostacoli. Le gare che assegneranno le medaglie olimpiche saranno due: la prova individuale e quella destinata alle squadre. La qualificazione è ristretta a 75 atleti, di cui 3 spettano di diritto al Giappone, in qualità di Paese ospitante. Andiamo dunque ad analizzare i criteri per qualificarsi a Tokyo 2020. QUANTI ATLETI ...

Equitazione - FEI World Cup Parigi 2018 : francesi a caccia del trionfo nella più importante gara indoor del Salto Ostacoli - l’Italia schiera Emanuele Gaudiano : Parigi capitale dell’Equitazione tra mercoledì 11 e domenica 15 aprile per le finali della FEI World Cup 2017-2018, la gara più importante della stagione indoor del Salto Ostacoli e del Dressage. I cavalieri che si sono distinti nelle gare di qualificazione alle finali scenderanno in pista per contendersi una vittoria di grande prestigio. L’attenzione maggiore riguarderà il Salto Ostacoli, con la disputa della Longines FEI World Cup, ...

Equitazione - Salto Ostacoli : Italia - sei nella storia! Lorenzo De Luca e Alberto Zorzi nella top ten del ranking - azzurri mai così in alto : Due Italiani nella top ten. Lorenzo De Luca e Alberto Zorzi scrivono un’altra straordinaria pagina di storia del Salto Ostacoli azzurro. Entrambi infatti figurano tra i primi dieci del ranking mondiale in base ai risultati ottenuti fino al 31 marzo, un risultato epocale per l’Italia, che mai prima d’ora aveva raggiunto un simile picco nella sua storia. De Luca si è confermato al settimo posto della classifica con 2645 punti, ...

Equitazione - salto ostacoli : Alberto Zorzi tra i cinque italiani nella tappa di Samorin di FEI Nations Cup - ma salterà la finale di Coppa del Mondo : La FEI Nations Cup 2018 entrerà nel vivo fra un mese, ma per l’Italia è già tempo di scelte in vista della tappa di Samorin, valida per la prima divisione europea della Coppa delle Nazioni di Equitazione. In Slovacchia ci saranno Piergiorgio Bucci su Driandria, l’appuntato scelto Bruno Chimirri su Tower Mouche, il 1° aviere Luca Marziani su Tokyo du Soleil, Paolo Paini su Ottava Meraviglia di Ca’ San Giorgio e il caporal maggiore Alberto ...

Equitazione - salto ostacoli : l’Italia verso le Olimpiadi di Tokyo 2020. Qualificazione di nuovo possibile con la squadra : Un anno di successi in giro per il mondo, tra podi di prestigio e grandi risultati in tutte le principali competizioni internazionali. L’Italia dell’Equitazione è tornata e punta a consolidarsi ai vertici mondiali del salto ostacoli in vista di un biennio che culminerà nell’appuntamento più importante, le Olimpiadi di Tokyo 2020, vero banco di prova per testare la caratura tecnica e morale degli atleti. Da troppo tempo ...

Equitazione - Salto Ostacoli. Simon Delestre trionfa a Parigi! Bruynseels ed Ehning sul podio. Gaudiano e De Luca nella top ten : Simon Delestre fa saltare il banco e trionfa nel Grand Prix Hermès at Saut Hermès di Parigi. Il francese si è esaltato davanti al pubblico amico, realizzando un tempo fantastico nel barrage (34”54) con due percorsi netti in sella a Hermes Ryan e staccando il belga Niels Bruynseels, l’unico in grado di reggere il suo ritmo in 34”97 con Gancia de Muze. Entrambi confermano di attraversare un eccellente momento di forma, mentre sul terzo ...