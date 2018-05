Equitazione - Piazza di Siena 2018 : quando si svolge? Date - programma - orari e tv : Andrà in scena tra giovedì 24 e domenica 27 maggio l’86^ edizione del Concorso Internazionale Piazza di Siena, la classica per eccellenza del salto ostacoli in Italia. I migliori intepreti della disciplina si sfideranno a Roma nel circuito di Villa Borghese, l’ovale più famoso al mondo, per andare a caccia di un trionfo di prestigio che ha consacrato svariati grandi protagonisti della specialità. A cullare sogni di gloria sono ...