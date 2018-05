Enna Settimana federiciana 2018 Centinaia di partecipanti per il gran corteo storico e il

Enna . INIZIA LA "SETTIMANA FEDERICIANA" CON UN RICCO PROGRAMMA DI EVENTI : Spettacoli e degustazioni in tema medievale saranno invece i protagonisti della Notte Federiciana. Sabato, in piazza VI dicembre, si terrà il "Mercato dei Crociati" curato da Fabio Di Fina e ...

Enna Presentata la Settimana federiciana ennese 2018 : Spettacoli e degustazioni in tema medievale saranno invece protagonisti della Notte federiciana , sabato in piazza VI Dicembre, , con il Mercato dei crociati, curato da Fabio Di Fina e performance di ...

Lazio - Di GEnnaro : 'È stata una settimana difficile. Sarà complicato giocare' : Pochi minuti al fischio d'inizio di Cagliari-Lazio . Il centrocampista dei biancocelesti Davide Di Gennaro ha parlato a Premium Sport : 'Non Sarà una partita semplice. Purtroppo questa è stata una settimana difficile per tutti. Anche oggi giocare non Sarà semplice, ci Sarà sicuramente un momento emozionante. Sarà complicato. ...