Ecco perchè gli orsi soffrono di insonnia

Prodi condanna Trump sull'Iran E se la mossa Usa fosse giusta? Ecco perché il Professore sbaglia : Romano Prodi condanna con parole di fuoco il Presidente americano Trump per non avere ratificato l'accordo con l'Iran, ma commette proprio questo genere di errore. Sostiene che la mossa di Trump è dannosa, e addirittura nemmeno ipotizza

Marsala - tre rapinatori e un carabiniere a processo. Ecco perché : E' iniziato, in Tribunale, a Marsala, un processo che vede imputati tre cittadini romeni e un brigadiere dei carabinieri. Quest'ultimo è il 55enne marsalese Antonino Giacalone, accusato di ...

Amici 17 - Maria De Filippi chiude prima la sesta puntata serale : Ecco perché : Maria De Filippi chiude in anticipo il sesto serale di Amici 2018 E chi se lo aspettava? A sorpresa Maria De Filippi chiude in anticipo il sesto serale di Amici 2018. Arrivata la mezzanotte (minuto più, minuto meno) la conduttrice annuncia in diretta su Canale5 che l’appuntamento col talent termina lì. Dopo tante serate finite […] L'articolo Amici 17, Maria De Filippi chiude prima la sesta puntata serale: ecco perché proviene da ...

Berlusconi riabilitato : Ecco perché la buona condotta prevale sui carichi pendenti : Può sorprendere che non siano stati considerati un impedimento alla concessione della riabilitazione di Silvio Berlusconi i numerosi procedimenti in corso in numerosi tribunali, in larga parte per presunta corruzione di testimoni nella vicenda Ruby, ma anche per la stragi di mafia del 1993. Tuttavia la scelta dei giudici è confortata da precedenti della Cassazione che circoscrivono l'impatto dei cosiddetti “carichi pendenti”...

Governo - Antonio Padellaro : “Ecco perché al posto di Salvini non vedrei di buon occhio l’appoggio esterno di Berlusconi” : “Fossi Salvini vedrei come grande preoccupazione l’appoggio esterno di Berlusconi”. Al Salone del Libro di Torino, Antonio Padellaro ha commentato con queste parole l’accordo tra M5S e Lega. “Forza Italia farà di tutto per dimostrare che l’alleanza Lega-M5S è innaturale così come Renzi ha tifato per la nascita di questo Governo, ma evidentemente ha giocato sul tanto peggio tanto meglio” L'articolo Governo, Antonio Padellaro: “Ecco perché ...

Ballando con le stelle 2018 non va in onda/ Slitta la finale : Ecco perché : Ballando con le stelle 2018 oggi, sabato 12 maggio, non va in onda: la finale Slitta a sabato 19 maggio, ecco perché. Le coppie favorite per la vittoria.(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 06:15:00 GMT)

Romina Power su tutte le furie sui social network : Ecco perché : eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie di gossip, che oggi si interesseranno a Romina Power, diventata nonna da poche ore del piccolo Kay, il figlio di Cristel Carrisi. Le ultime novità svelano che la cantante americana ha scritto un post avvelenato sul suo profilo Facebook contro chi ha rilasciato anticipazioni della sua intervista da Maurizio Costanzo. Gossip, Romina Power su tutte le furie: ecco il motivo Le ultime dichiarazioni di ...

Fiorentina - Corvino commuove : 'Astori? Ecco perché mi manca sempre di più' : Quella più grande, che più l'ha segnato è stata proprio la scomparsa del suo capitano: "Astori? Non è stato facile per nessuno: per Firenze, la società, i nostri tifosi, tutto il mondo sportivo e ...

Higuain-Dybala - cessione eccellente per la Juventus?/ Uno dei due attaccanti potrebbe partire : Ecco perchè : La Juventus potrebbe sacrificare uno tra Paulo Dybala e Gonzalo Higuain a fine stagione. Il maggiore indiziato sarebbe l'ex attaccante del Napoli che ha una valutazione di 50 milioni di euro(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 14:41:00 GMT)

Gioco d'azzardo e fisco : Ecco perché in Italia lo Stato fa festa : Secondo un autorevole studio, il nostro Paese, a livello europeo, è quello che incassa più tasse dalla passione di milioni di giocatori

State of Decay 2 non ha bisogno di microtransazioni - Ecco perché : Le cosiddette loot box e le microtransazioni sono diventati elementi tristemente noti nel mondo dei videogiochi, più che altro per le polemiche che scatenano non appena gli utenti le riscontrano in un titolo che include servizi online. Il timore che possano invadere anche altri franchise, come State of Decay 2, è forte nei giocatori, ma pare che per l'atteso nuovo capitolo sviluppato da Undead Labs non ci sia nulla da temere. Gli sviluppatori ...

Amazon e le false recensioni : Ecco quanto pagano e perché sono un 'sistema perfetto' : BuzzFeed, noto portale statunitense, ha portato nuovamente a galla la questione delle false recensioni su Amazon , un problema che affligge il colosso di Seattle da sempre e che appare ingovernabile ...

Marco Liorni cacciato via dalla Rai? Ecco perché e cosa succederà Video : Potrebbero esserci delle grandi manovre in casa Rai [Video] a partire dalla prossima stagione televisiva e uno dei conduttori a farne le soese potrebbe essere Marco Liorni, che attualmente stiamo vedendo al timone de La Vita in diretta, il rotocalco del pomeriggio di Raiuno che quest'anno non ha decollato in termini di ascolti, nonostante le modifiche apportate alla trasmissione per renderla maggiormente competitiva anche se idonea alla mission ...

Uomini e Donne/ Ida e Riccardo - l'amore continua? A settembre il ritorno in studio : Ecco perché (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Ida Platano e Riccardo Guarnieri, novità dopo l'addio al programma. Ma a settembre il ritorno in studio, ecco perché(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 07:05:00 GMT)