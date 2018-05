“È successo così” Ma la sua versione non convince | è giallo a Bari Vittima una turista

caffeinamagazine

(Di domenica 13 maggio 2018) La chiamata con la richiesta di aiuto è partita poco dopo le 7.30. I soccorsi hanno impiegato poco meno di 10 minuti ad arrivare sul posto ma non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Laera unaamericana di 65 anni in vacanza a. In casa con lei il marito che, secondo le ultime ricostruzioni, avrebbe chiamato i soccorsi. Potrebbe trattarsi di una morte naturale ma sono in corso i rilievi del medico legale e della Sis dei carabinieri perché a quanto pare la donna presenterebbe ecchimosi sul collo. Sul caso indagano i carabinieri che mantengono uno stretto riserbo. Il ritrovamento è avvenuto in una villetta, in strada Giardinelli. Gli uomini della sezione investigazioni dei carabinieri stanno facendo rilievi all’interno della stanza dove è stato rinvenuto il cadavere. Nelle prossime ore potrebbero emergere nuovi particolare. Ogni pista, per ...