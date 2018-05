E’ morto Elio Giulivi - ex presidente della lega nazionale dilettanti : E’ morto Elio Giulivi, l’ex presidente della lega nazionale dilettanti ed ex presidente dell’Elttrocarbonium calcio. Giulivi, 85 anni, è deceduto ieri sera all’Ospedale di Terni dove era stato ricoverato a fine marzo per le gravi ferite riportare in un incidente stradale nei pressi di Capitone. Giulivi ha guidato la lega dilettanti per 11 anni. (AdnKronos) L'articolo E’ morto Elio Giulivi, ex presidente della lega ...