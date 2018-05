Dopo una lite spara col fucile e uccide 25enne | preso il killer | è il suocero

‘Ndrangheta - viaggio a San Luca : nessun candidato sindaco Dopo 5 anni. “Inutile - siamo in una tonnara e noi siamo i tonni” : Il 10 giugno a San Luca non si voterà. Nel comune in provincia di Reggio Calabria, dopo cinque anni di commissariamento, non è stata depositata nessuna lista. Sabato alle 12, infatti, è scaduto il termine per la presentazione di liste e candidati ma, a parte gli impiegati comunali, nel palazzo dell’ente non c’era nessuno. I modelli per le elezioni sono rimasti lì, così come i plichi per confezionare gli elenchi dei candidati che dovevano essere ...

Paura nel Napoletano - uomo accoltella alla testa il fratello Dopo una lite : POZZUOLI - Si è sfiorata la tragedia questa mattina in via Alvaro nel quartiere di Monterusciello. Un uomo, in queste momento in stato di fermo presso la compagnia dei carabinieri di Pozzuoli diretta ...

In arrivo una serie tv prodotta da Harry Styles - un nuovo ruolo per il cantante Dopo Dunkirk e il tour mondiale : È in arrivo su CBS una serie tv prodotta da Harry Styles! Per il cantante ed attore inglese è in programma una nuova esperienza nel mondo del cinema e dello spettacolo, questa volta nel ruolo di produttore esecutivo. dopo il ruolo nel successo cinematografico di Christopher Nolan Dunkirk, Harry Styles produrrà una serie televisiva di CBS, il cui protagonista sarà Damon Wayans Jr. Lo show non ha ancora un titolo, ma arriverà sugli schermi ...

Barba tricolore : è una star Dopo la copertina dell'Adige : Cronaca RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright l'Adige Ti sei ricordato di condividerlo con i tuoi amici? Condividi su Facebook Condividi su Twitter Si ribalta con il trattore Un 48enne in rianimazione L'...

Tennis - WTA Madrid : Petra Kvitova cala il tris. Bertens cede Dopo una pazzesca battaglia : dopo una delle partite più entusiasmanti dell’anno Petra Kvitova vince la finale del WTA Premier Mandatory di Madrid, sconfiggendo dopo quasi tre ore di gioco Kiki Bertens con il punteggio di 7-6 4-6 6-3. Si tratta del terzo titolo della carriera nella capitale spagnola per la ceca (24esimo della carriera), mentre l’olandese non riesce a vincere il suo primo Mandatory ma è stata protagonista di una settimana davvero pazzesca e che la ...

Caccia all'uomo in tutta Italia Dopo il far west del Vibonese : nessuna traccia di Olivieri : Forse aiutato da qualcuno il killer di Nicotera, che ha sparato anche a Limbadi e Caroni. All'opera lo Squadrone Cacciatori. Si indaga sui legami tra il...

Scampia - Dopo 40 anni apre una libreria nel quartiere : “Dove c’era una stanza del buco oggi spacciamo libri” : “A Scampia ci sono trentamila studenti, ma un ragazzo per comprarsi un libro doveva farsi otto chilometri perché nel quartiere non c’erano librerie”. Rosario Esposito La Rossa ha quasi trent’anni ed è l’editore della Marotta e Cafierro. Dallo scorso autunno è diventato il primo libraio di Scampia grazie all’apertura della “Scugnizzeria”: “Per oltre quarant’anni non abbiamo avuto una libreria nel quartiere – racconta La Rossa che nel 2004 ...

L’Eurovision di Mikolas Josef con Lie To Me - dalla Repubblica Ceca a Lisbona Dopo una gavetta come artista di strada (video) : Mikolas Josef con Lie To Me rappresenta la Repubblica Ceca all'Eurovision Song Contest di Lisbona: l'ex modello ventiduenne ha conquistato l'accesso alla gran finale del Festival di sabato 12 maggio. Classe 1995, Mikolas Josef porta sul palco dell'Altice Arena di Lisbona una canzone molto orecchiabile e dal sound fresco: Lie To Me è un mix tra il pop, l'elettronica e l'r&b, insieme ad un assolo di tromba che ricorda vagamente Oh Mamma dei ...

Vulcano Kilauea : ecco il bilancio Dopo oltre una settimana di eruzioni mentre una nuova scoperta semina il panico alle Hawaii [GALLERY] : 1/23 ...

Silvio Berlusconi torna al cinema. Dopo "Loro" - arriva "La marchesa" - una produzione Usa : Il produttore Steve Jones, nominato agli Emmy, sta sviluppando un film in lingua inglese su Silvio Berlusconi e su un discutibile affare immobiliare che riguarda una delle ex residenze del Cavaliere fuori Milano. Lo annuncia Variety. Il film, che si chiamerà 'La Marchesa', è basato sul libro del 2011 di Luca Telese 'La marchesa, la villa e il cavaliere. Una storia di sesso e potere da Arcore' (Aliberti Editore) e sarà ...

Rugby - Challenge Cup 2018 : Cardiff-Gloucester 31-30. Vittoria gallese Dopo una pazzesca rimonta : Una pazza rimonta, con un finale incredibile, ha disegnato l’epilogo della Challenge Cup di Rugby: a Bilbao, nella prima delle tre finali europee (domani Continental Shield e Champions Cup) i gallesi del Cardiff hanno superato all’ultimo minuto gli inglesi del Gloucester con il punteggio finale di 31-30. Nella prima frazione piazzato di Evans al 5′ per il 3-0, poi gli inglesi passano: al 9′ meta di Trinder trasformata da ...

"Fumare è una scelta" / Muore per le sigarette : la volta pro-multinazionali Dopo i risarcimenti : "Fumare è una scelta" , Muore per le sigarette ma non ha diritto al risarcimento. Questo non è previsto per il fumatore che si ammala di tumore, la sentenza arriva dalla Cassazione.(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 21:39:00 GMT)

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser Dopo la luna di miele alle Maldive : «Tra un anno un figlio e la famiglia» : MILANO ? ?Da quando ho lui accanto, mi sveglio senza brutti pensieri, piena di voglia di vivere e con il sorriso stampato sul viso. Di Ignazio mi piace tutto: il carattere,...