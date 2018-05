Dopo la rottura con Al Bano | ecco la nuova Lecciso

Paola Di Benedetto e Francesco : le dichiarazioni Dopo la rottura della relazione Video : dopo le voci di una presunta crisi [Video] è giunta la conferma della rottura definita tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto: i due ex naufraghi dell'Isola dei Famosi si sono lasciato lo scorso 20 aprile ma solo adesso sono arrivati i commenti dei due diretti interessati. La prima a prendere la parola è stata la modella, la quale ha rilasciato un'intervista al settimanale Chi, che sara' in edicola domani 9 maggio 2018. Poi è giunta la replica ...

“Perché è finita con Francesco Monte”. Le prime parole di Paola Di Benedetto Dopo l’ufficializzazione della rottura. Madre Natura ha rivelato tutto : finalmente chiarezza : Francesco Monte e Paola Di Benedetto si sono lasciati, ormai la notizia è di dominio pubblico, e cioè che tutti stavano aspettando è proprio: le prime parole di Paola. Che le cose tra di loro non stessero andando bene si sapeva, circolavano sul web e non solo da diverso tempo molte voci. A quanto pare, dopo l’Isola le cose tra i due ex naufraghi non sono andate come sperato dai fan del reality-show condotto da Alessia Marcuzzi. dopo i ...

”Andrea mi rivedrà l’anno del mai”. Bomba De Lellis. Dopo la clamorosa rottura - l’esperta di tendenze asfalta l’ex fidanzato e - finalmente - risponde alle domande dei fan : Giulia De Lellis ha da poco messo un punto alla sua relazione con Andrea Damante, ma non si spengono i riflettori su di lei. Era arrivata come un fulmine a ciel sereno la notizia della rottura tra i due. Era stata proprio la giovane influencer a sconvolgere letteralmente il web, rivelando sui social la fine della sua storia d’amore con l’ex tronista di Uomini e Donne. Una grande complicità, tanti progetti insieme e un’irrefrenabile ...

Giorgia Palmas/ La storia con Filippo Magnini Dopo la rottura con Vittorio Brumotti (Verissimo) : Giorgia Palmas, la storia con Filippo Magnini ora è diventata ufficiale e sarà raccontata per la prima volta dalla ragazza su Canale 5 nello studio di Silvia Toffanin. (Verissimo)(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 05:36:00 GMT)

ALESSANDRO PREZIOSI / Innamorato Dopo la rottura con Greta Carandini : ecco chi è la sua nuova fiamma : ALESSANDRO PREZIOSI è di nuovo Innamorato: dopo la rottura con Greta Carandini, l'attore napoletano è stato fotografato insieme ad una misteriosa moretta.(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 09:01:00 GMT)

Nina Moric Dopo la rottura con Favoloso : «Ha scelto di fare il GF anziché stare di fianco a me. Non andrò in tv per nessuna cifra» : Luigi Favoloso e Nina Moric Prendete nota. Nina Moric dichiara che non andrà in tv per nessuna cifra per confrontarsi con Luigi Mario Favoloso, l’ex fidanzato mollato sui social. La modella croata, al settimanale Chi, inizia col dire che non era d’accordo con la scelta dell’uomo di entrare nella casa del Grande Fratello 2018. E aggiunge: «Se dici d’amare una donna non la lasci sola in un momento come questo, ma esiste il ...

Giulia De Lellis conferma il tradimento di Andrea Damante? Sfogo Dopo la rottura Video : Negli ultimi giorni non si fa altro che parlare della storia d’amore tra #Giulia De Lellis e #Andrea Damante. I due, ricordiamo a chi non lo sapesse, si sono conosciuti all’interno degli studi di #Uomini e donne quando lui era seduto sul trono insieme a Oscar Branzani. Tra i due c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine e, una volta usciti dal programma, sono subito andati a convivere a Verona, la citta' dove vive lui. A quanto pare, però, le ...

Loredana Lecciso - arriva la smentita Dopo la rottura con Al Bano : ecco su cosa Video : Ben ritrovati con un nuovo spazio dedicato alle news di #Gossip, che ultimamente si sono occupate della nuova frecciatina che Romina Power ha lanciato nei confronti della rivale Loredana Lecciso [Video]. Nel frattempo, quest'ultima ha rilasciato una nuova intervista ad un settimanale, smentendo categoricamente di avere un altro uomo. Nel prosieguo dell'articolo troverete alcune sue dichiarazioni. L'ex soubrette salentina si consola con Gigi ...

Bianca Atzei/ "Dopo la rottura con Max Biaggi continuo a credere nell'amore" (Verissimo) : La cantante sarda Bianca Atzei sarà protagonista di una bella una bella chiacchierata con Silvia Toffanin sull'Isola dei famosi e sulla musica, nel salotto di Verissimo. (Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 16:53:00 GMT)

Giulia De Lellis - addio struggente a Verona Dopo la rottura con Damante : ‘Siamo tutti più soli’ : Giulia De Lellis, addio struggente a Verona, la città dove conviveva con Andrea Damante: ‘Siamo tutti più soli’ Belli, innamoratissimi, forse troppo per essere tutto vero. E infatti la sciabola della cinica realtà è calata anche su di loro: Andrea Damante e Giulia De Lellis si sono lasciati. E come ogni addio, anche questo si […] L'articolo Giulia De Lellis, addio struggente a Verona dopo la rottura con Damante: ‘Siamo ...

“Brava!”. Ed è boom di like per Giulia De Lellis. Dopo la rottura con Andrea Damante - il nuovo post su Instagram fa ‘il botto’. Non si contano i commenti dei fan : Non ci si rassegna alla fine della storia d’amore tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. I due, ex protagonisti di Uomini e Donne ed ex concorrenti del Grande Fratello Vip ma in due diverse edizioni, non stanno più insieme, ma siccome non sono entrati nei dettagli sulle motivazioni che li hanno spinti a mettere la parola fine sulla loro relazione, allora dal giorno dell’annuncio piovono voci. Prima lei, che ha fatto ...

Salvini medita la rottura con Berlusconi per un governo Lega-M5s : la decisione Dopo le regionali : Verso un governo giallo-verde, senza gli azzurri. dopo gli insulti del Cavaliere ai Cinque stelle la sentenza di primo grado sulla trattativa stato-mafia che condanna a 12 anni l'ex senatore azzurro Marcello Dell'Utri, tra i fondatori di Forza Italia, chiude definitivamente la porta del possibile accordo di governo tra pentastellati e centrodestra unito...