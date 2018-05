Dominio Mercedes in Spagna | Hamilton vince davanti a Bottas 

lastampa

: HAMILTON TRIONFA E ALLUNGA, VETTEL 4°! A Barcellona è dominio Mercedes: Bottas 2°, poi Verstappen e Vettel. #F1… - Eurosport_IT : HAMILTON TRIONFA E ALLUNGA, VETTEL 4°! A Barcellona è dominio Mercedes: Bottas 2°, poi Verstappen e Vettel. #F1… - DiDimiero : RT @repubblica: Dominio #Mercedes nel #Gp di Spagna #SpanishGp - Claudione_B : RT @Eurosport_IT: HAMILTON TRIONFA E ALLUNGA, VETTEL 4°! A Barcellona è dominio Mercedes: Bottas 2°, poi Verstappen e Vettel. #F1 ???? #… -

(Di domenica 13 maggio 2018) Allarme Ferrari, laè tornata.trionfa nel Gp die allunga a +17 nel Mondiale su Sebastian Vettel, cui non è bastato passare Bottas al via per limitare i danni, né resistergli dopo il primo pit stop. Sbagliata la strategia Ferrari, che ha deciso di fermare il tedesco una seconda volta dopo 42 giri durante la virtual safety ...