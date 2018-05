Dominio Mercedes a Montmeló

Caso Hamilton alla Mercedes : il pilota inglese nervoso per il Dominio Ferrari : La Ferrari SF71H ha stupito tutti in questi primi due gran premi della stagione. La Rossa ha lasciato perplessa anche la Mercedes che si aspettava di essere molto più avanti rispetto alla rivale ma ...

F1 - i precedenti della Ferrari nel GP di Cina. Dominio Mercedes nell’era turbo : la vittoria manca da troppo tempo! : La Formula 1 torna subito in pista e dal Bahrein si sposta in Cina. Sul circuito di Shanghai va in scena il terzo episodio del Mondiale. Sebastian Vettel ha posto la sua firma anche sul circuito del deserto e vede vicina la possibilità di fare tripletta. Ma andiamo a vedere i precedenti della Ferrari nel GP di Cina. La SF71H si è dimostrata fin qui molto performante ma nel prossimo weekend dovrà lottare anche con la statistica. I numeri, ...