Disponibile la nuova figure The Legend of Zelda | Twilight Princess Midna

Hitman : Disponibile una nuova patch : Hitman si prepara a ricevere oggi un nuovo aggiornamento, secondo IO Interactive la nuova patch introdurrà il supporto alla Definitive Edition, nuove missioni per la modalità di creazione dei contratti, eliminazione di bug e molto altro.Come riporta Segmentnext, l'aggiornamento arriverà insieme all'uscita della Definitive Edition che conterrà un episodio bonus estivo, il Blood Money Requiem Pack, la prima stagione, i contenuti della GOTY e ...

La quarta stagione di Fortnite è Disponibile : ecco tutti i cambiamenti introdotti con la nuova patch : Ieri, primo maggio, è finalmente stata resa disponibile la stagione 4 di Fortnite e, grazie alla segnalazione di VG247.com, possiamo scoprire tutte le novità introdotte con la nuova patch.Oltre a introdurre una nuova area, creata dalle meteore, la nuova patch apporta una serie di cambiamenti, tra cui la possibilità di rendere più facile il colpo alla testa. L'aggiornamento si sbarazza anche della balestra.Note della patch della stagione 4 di ...

Sonic Mania Adventures : Disponibile il secondo capitolo della nuova serie di corti dedicati al porcospino blu : Il porcospino Blu è tornato oggi con il secondo dei cinque capitoli della serie SEGA, Sonic Mania Adventures. I fan potranno guardare il secondo episodio, "Sonic Mania Adventures: Part 2 - Sonic and Tails", quì di seguito: Nel nuovo capitolo, Sonic si unisce al vecchio amico Miles "Tails" Prower, quando un improvviso tremore colpisce la spiaggia! Mentre alcuni misteri vengono risolti e altri nuovi hanno inizio, Sonic imparerà che per avere ...

PUBG : Disponibile una nuova patch : E' da poco disponibile una nuova patch per PUBG, il battle royale targato Bluehole. Come riporta Segmentnext, tra le novità principali figura l'aumento dei danni inferti a braccia e gambe del nemico e la possibilità di selezionare una specifica mappa, feature che i fan chiedevano da tempo. Potete trovare qui di seguito il changelog completo del nuovo aggiornamento:Avete già scaricato questa patch? Cosa ne pensate?Read more…

Suzuki GSX-R 2018 : Disponibile la nuova livrea blu MotoGP : La Suzuki GSX-R1000 è da questa settimana in consegna presso le concessionarie nella nuova colorazione blu MotoGP, ispirata alle GSX-RR ufficiali del Team ECSTAR e presentata in anteprima lo...

God of War : Disponibile una nuova patch : Sembra che Sony Santa Monica si stia dando da fare per supportare il nuovo God of War, come infatti riporta Wccftech, a distanza di un solo giorno dal precedente aggiornamento è disponibile la nuova patch 1.14.Al momento però non possiamo darvi i dettagli circa i miglioramenti introdotti da questa patch in quanto sul changelog appare soltanto un generico "risoluzione di vari bug e miglioramenti", come del resto nel precedente aggiornamento. God ...

La nuova modalità di allenamento di For Honor sarà Disponibile a partire da domani : Ubisoft annuncia che For Honor introdurrà la nuova modalità allenamento come parte di un aggiornamento gratuito, che sarà disponibile da domani, 19 aprile, su console e Windows PC. Le nuove funzioni di allenamento offriranno ai nuovi giocatori e agli utenti più esperti ulteriori modi per affinare le proprie abilità e scalare i gradi da Apprendista a Maestro.Le Prove apprendista e le Prove guerriero saranno il luogo ideale per i nuovi giocatori ...

L’app ufficiale di Instagram è nuovamente Disponibile per Windows 10 Mobile : [Aggiornamento2 18/04/2018] Instagram è ritornato a tutti gli effetti disponibile per Windows 10 Mobile: [Aggiornamento1 17/04/2018] Instagram ha ricevuto nelle ultime ore un nuovo aggiornamento per Windows 10 Mobile che, sebbene non porti nessuna novità, ha reso l’app indicizzata anche dal Microsoft Store Mobile. Tuttavia resta ancora non disponibile per gli smartphone (e quindi non è possibile installarla) in quanto non compatibile con ...

Windows 10 Spring Creators Update : Disponibile una nuova build Insider RTM : Se siete degli utenti Windows Insider iscritti a qualunque canale (Fast, Slow o Release Preview) e avete già installato Spring Creators Update, dovreste controllare gli aggiornamento in quanto Dona Sarkar ne ha appena rilasciato uno. Ci stiamo riferendo alla build 17133.73 che corregge pochi ma importanti bug e si vocifera (anzi, si spera) che sia finalmente la versione RTM, ovvero definitiva tutti gli effetti. Changelog Corretto un errore di ...

La nuova versione dell’app Il Sole 24 ORE è Disponibile per Android : Il Sole 24 ORE è un'applicazione che permette di essere aggiornati in tempo reale con i contenuti dell'omonimo quotidiano di economia e finanza. Potrete costruire la vostra home page con le sezioni che più vi interessano, salvare i contenuti preferiti in un archivio personale sincronizzato su tutti i device e accessibile anche offline, ricevere notifiche push personalizzate e salvare in locale le copie del quotidiano. L'articolo La nuova ...

È già Disponibile una mod del Pixel Launcher con la nuova barra di ricerca dei Pixel 3 : La barra di ricerca "spezzata" che potrebbe debuttare sui Google Pixel 3 è già disponibile per tutti grazie a una versione modificata di Pixel Launcher. L'articolo È già disponibile una mod del Pixel Launcher con la nuova barra di ricerca dei Pixel 3 proviene da TuttoAndroid.

Disponibile una nuova patch per la versione Xbox One di PlayerUnknown's Battlegrounds : In seguito alle ultime notizie che ci parlavano di ben 5 milioni di giocatori per PlayerUnknown's Battlegrounds su Xbox One, la versione console del titolo di Bluehole torna sotto i riflettori con interessanti novità relative alla nuova patch.Stando a quanto riportato da Gamerant, questo aggiornamento non introduce contenuti, ma è finalizzato a migliorare performance, stabilità e gestione dell'inventario.Per quanto riguarda le prime, si notano ...

