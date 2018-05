Diretta Formula 1 F1 streaming video SKY e TV8 gara live | vincitore | podio Gp Spagna

: Dopo gli ultimi Gran Premi la Ferrari deve reagire se ambisce alla vittoria finale. Per battere la Mercedes servirà infatti molta concentrazione e determinazione. Bisogna essere praticamente perfetti.

: La Ferrari nelle prime prove ha mostrato di trovarsi a proprio agio soprattutto per quanto riguarda il passo. Notizia che potrebbe far ben sperare i tifosi della Rossa in vista del Gran Premio.