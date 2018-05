Di nuovo foto Buffon morto in un incidente e virus 3476301066 | la bufala bis di primavera

Lazio - Immobile out? I tifosi hanno individuato il nuovo bomber - il messaggio per Jessica [FOTO] : 1/15 Foto Instagram ...

MASSIMO BOLDI CON L'EX GIEFFINA VERONICA REGA/ Foto - nuovo flirt? La differenza d'età non è un problema : MASSIMO BOLDI lascia Loredana De Nardis e torna al cinema per girare il nuovo cinepanettone di Natale: “Da ora inizia il mio fidanzamento con Christian De Sica!”.(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 21:28:00 GMT)

Le riprese de Il Commissario Montalbano di nuovo in Sicilia - Luca Zingaretti coi fan (foto e video) : Dopo la parentesi in Friuli Venezia Giulia, le riprese de Il Commissario Montalbano tornano di nuovo in Sicilia. È qui che il set si è spostato da qualche giorno per riprendere i lavoro sulla nuova stagione della fiction Rai, prevista sul piccolo schermo all'inizio del prossimo anno. In particolare, nella giornata di ieri, la troupe ha iniziato le riprese a Punta Secca, città che ospita l'ormai celebre casa di Montalbano. Per salutare ...

La sofferenza della Terra nelle foto del nuovo satellite Sentinel 3B : Dalla desertificazione avanzante in Egitto alle conseguenze dell'effetto serra in Namibia alle coste occidentali dell'Europa incalzate dal maltempo per finire con i vasti incendi che hanno devastato ...

Huawei P20 Pro invade Milano con la mostra “Un nuovo Rinascimento della Fotografia” : Huawei inaugura a Milano, in Corso Vittorio Emanuele, la mostra "Un Nuovo Rinascimento della Fotografia", con scatti di iconiche opere d'arte (Leonardo Da Vinci, Caravaggio, Renoir, Dalì e non solo) rivisitate in chiave moderna con lo smartphone Huawei P20 Pro. L'articolo Huawei P20 Pro invade Milano con la mostra “Un Nuovo Rinascimento della Fotografia” proviene da TuttoAndroid.

Amatrice - inaugurazione del nuovo campo di calcio con Lotti - Pirozzi e Franco Baresi Le foto : RIETI - Festa di sport ad Amatrice per l'inaugurazione del rinnovato 'Paride Tilesi', campo di calcio, tribuna e impianto di illuminazione di ultima generazione realizzati col contributo di Coni, Credito Sportivo, ...

Samsung lancia il nuovo sensore ISOCELL Slim 3P9 per foto ancora più vivide : Samsung presenta il nuovo sensore fotografico ISOCELL Slim 3P9 in grado di fornire immagini più vivide anche in scarse condizioni di illuminazione. L'articolo Samsung lancia il nuovo sensore ISOCELL Slim 3P9 per foto ancora più vivide proviene da TuttoAndroid.

Prime foto dal set di Stranger Things 3 - riprese in corso : un nuovo look per Jim Hopper? : Le riprese di Stranger Things 3 sono appena iniziate, ma già spuntano le Prime foto dal set dei nuovi episodi della serie dei fratelli Duffer. L'annuncio dell'avvio della produzione della terza stagione della serie sul paranormale diventata rapidamente un cult generazionale è arrivata il 20 aprile, quando Netflix ha pubblicato un video della lettura del copione della première di stagione (composta da otto episodi come la prima, due meno della ...

Lapo Elkann sorpreso mentre bacia una bionda : nuovo amore? (foto) : Il rampollo della famiglia Agnelli, Lapo Elkann non smette mai di sorprendere quando si tratta di avventure sentimentali, stavolta però è lui ad essere stato sorpreso dal settimanale Chi, mentre bacia una bionda all’uscita dell’hotel Four Season di Milano. Di chi si tratta? E' Gala Kalchbrenner, svizzera. E' direttrice vendite alla Galleria Cortesi di Londra, ha circa 30 anni ed ha una passione in comune con Elkann, ovvero l’arte.Solo poco tempo ...

Italia - ecco come cambia la squadra con Mancini : nuovo modulo e Balotelli - l’11 per rinascere [FOTO] : Italia, ecco la squadra che ha in mente Roberto Mancini – Sta per iniziare un nuovo corso per la Nazionale, l’obiettivo è riscattare l’amara eliminazione contro la Svezia, la decisione è stata quella di ripartire da Roberto Mancini. Tra la Federazione ed il futuro allenatore azzurro, ci saranno da risolvere solo gli ultimi dettagli legati al contratto, ma un accordo di massima c’è già, anche se non è arrivato l’annuncio ...

Nina Moric ha un nuovo fidanzato?/ Dopo Luigi Favoloso spuntano le foto con un altro uomo... (Domenica Live) : Nina Moric ha un nuovo fidanzato? Dopo Luigi Favoloso spuntano le foto con un altro uomo... Domenica Live le mostra, ma arriva una precisazione importante(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 15:11:00 GMT)

Empoli in delirio - è di nuovo Serie A : tutte le FOTO della festa [GALLERY] : 1/7 FOTO Instagram ...

TINA CIPOLLARI DI nuovo MAMMA?/ Foto - un dépliant scatena il gossip : "Desiderio di un'altra gravidanza?" : TINA CIPOLLARI di NUOVO mamma a 52 anni? Diva e Donna paparazza l'opinionista di Uomini e Donne in clinica intenta a leggere un opuscolo sull'amniocentesi(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 21:12:00 GMT)

Tina Cipollari di nuovo mamma?/ Foto - "Consulta un dépliant sui controlli da fare in gravidanza" : lo scoop : Tina Cipollari di nuovo mamma a 52 anni? Diva e Donna paparazza l'opinionista di Uomini e Donne in clinica intenta a leggere un opuscolo sull'amniocentesi(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 18:12:00 GMT)