"Si stando lae ovviamente ci vuole un po' di tempo.Di nomi non abbiamo parlato. C'è unal tavolo, si stanno affrontando temi importantissimi: per la prima volta nellasi porta avanti una trattativa di governo mettendo al centro i temi". Così il leader M5S, Luigi Di, dopo il vertice con la Lega al Pirellone. "Speriamo di chiudere il prima possibile". Entro oggi? "Speriamo". Infine lasciando il tavolo dell'incontro con Salvini, afferma: "No, non torniamo".(Di domenica 13 maggio 2018)