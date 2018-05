Di Maio | «Stiamo scrivendo la storia»

Di Maio : contratto di governo con gli italiani al centro. Salvini : stiamo lavorando per voi : Il leader M5s sottolinea che "lo Stato deve tornare a fare lo Stato. Siamo entrati nella Terza Repubblica, quella che mette al centro temi e proposte per i cittadini. Più tardi vi aggiornerò sugli sviluppi di questa giornata". Il leader leghista dal profilo twitter: stiamo lavorando per voi

"Stiamo scrivendo il contratto di Governo". Di Maio su Facebook non nasconde "gioia e contentezza" : "Orgoglioso del fatto che siamo arrivati fin qui mantenendo la nostra coerenza sulla linea politica. Con Salvini abbiamo convenuto che bisogna iniziare dai temi. Oggi pomeriggio si riunirà un tavolo con parlamentari e tecnici del M5S e Lega per scrivere insieme un contratto di governo che migliori la vita degli italiani". Lo dice Luigi Di Maio in una diretta Facebook dopo l'incontro avuto con il leader della Lega Matteo Salvini."Non posso ...

Salvini a Di Maio : «Si sieda al tavolo» No del Pd a M5S : «Restiamo minoranza» : Il leader della Lega lancia un ultimo appello alla responsabilità. Anche alla luce della posizione di minoranza ribadita dai Dem. Per il Pd le intese si fanno solo sui programmi e un’alleanza con Di Maio e Toninelli è del tutto improbabile», dice il capogruppo al Senato Marcucci

Di Maio e la fidanzata : "Stiamo insieme - ci amiamo ma niente nozze" : Luigi Di Maio, ormai si sa, è molto riservato per quello che riguarda la propria vita privata e non ama diffondere i dettagli delle proprie relazioni personali. Ma essendo ormai un personaggio pubblico è inevitabili che molto spesso gli vengano rivolte anche delle domande proprio sulla sua sfera più personale: quella affettiva.Così è successo ieri sera a Otto e mezzo di Lilli Gruber su La7. Il leader politico grillino, ospite in studio insieme ...

Chi è Giovanna Melodia - nuova fidanzata di Di Maio. Lui : «Stiamo insieme - ma niente nozze» : La sua esperienza politica è recentissima: nel Movimento 5 Stelle dal 2016, non aveva mai fatto politica attiva in precedenza. Proprio nel 2016, con 745 voti, è stata eletta consigliera comunale di ...

Di Maio : “Stiamo studiando obiettivi comuni con Lega e Pd - a loro proponiamo contratto. Centrodestra unito è danno al Paese” : “Voglio che sappiate che il M5s è al lavoro per un governo che dia risposte, chi si ostina a proporre un Centrodestra unito propone una strada non percorribile e che può fare anche danno al Paese”. Lo afferma il capo politico del M5s Luigi Di Maio arrivando al Vinitaly (leggi l’articolo)e aggiungendo di avere fiducia nel Capo dello Stato. E ancora: “Noi non siamo fermi, lavoriamo per un contratto di governo sui temi, per ...

Di Maio : nel Def stiamo all'1 - 5% nel rapporto deficit/pil : Roma, 10 apr. , askanews, 'I nostri parlamentari mi hanno detto: 'Noi lo abbiamo fatto il Def, stiamo nell'1,5%'' di rapporto deficit/Pil e 'non dobbiamo sforare nulla, i soldi li abbiamo trovati per ...

Di Maio : fiducioso su governo cambiamento. Scontro nel Pd - Franceschini : fase nuova. Orfini : stiamo all'opposizione : «O si va al governo per cambiare le cose o non ne vale la pena: no ad un governo a tutti i costi e sì a un governo del cambiamento, e su questo sono molto fiducioso». Così...

GOVERNO - SALVINI “VERTICE DI Maio DOPO PASQUA”/ Lega-M5s : “i numeri non ci sono - ma stiamo ragionando” : GOVERNO, gelo e sfida M5s-Lega: SALVINI a Ischia, "stiamo ragionando con Di MAIO, vertice DOPO Pasqua". Casaleggio, "Di MAIO impeccabile ma rispetti volontà popolare"(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 14:18:00 GMT)

M5s - Paragone : “Stiamo dialogando con tutti - non solo con la Lega. Ma non esiste altro premier se non Di Maio” : Si è rotto l’idillio tra Salvini e Di Maio? “Lo avevano detto che finita la partita delle presidenze si sarebbe giocata un’altra partita, nella quale non siamo neppure alla fase di riscaldamento”. Il senatore M5s Gianluigi Paragone, più volte indicato come possibile anello di congiunzione tra il M5S e la Lega, commenta così il botta e risposta via social tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. “Di Maio deve fare il ...

Pd - la mossa alle spalle di Renzi. Martina e la proposta segreta a Di Maio : 'Noi ci stiamo' : Matteo Renzi gongola per l'irrilevanza del Pd . Il suo piano di 'stare all' opposizione e far fare a loro' è andato in porto, nonostante i malumori degli anti-renziani ancora presenti dentro al ...

Luigi Di Maio - la svolta sulla politica estera : 'Restiamo nell'Unione europea e nella Nato' : Luigi Di Maio prosegue nella sua manovra a passo di gambero verso le consultazioni al Quirinale per la formazione del governo. Messo da parte il progetto di regalare un salario a tutti gli italiani ...

Di Maio : 'Assistiamo a soliti giochi di potere su pelle dei cittadini' : Durissimo il commento del capo politico del Movimento 5 Stelle a quello che accade nel campo avversario, in primis nel Pd per la chiusura totale all'appello di un governo del cambiamento -