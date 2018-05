Di Maio | Si sta scrivendo la storia

Di Maio ottimista : «Si scrive la storia» Ma sul premier l’accordo non c’è Video : Il portavoce Rocco Casalino: «Il programma è all’incirca sui venti punti, 15 li abbiamo affrontati, adesso vanno un po’ rivisti. Speriamo di finire nel pomeriggio». Salta l’intervista da Fazio che commenta. «Evidentemente non tutto era risolto...»

Di Maio ottimista : «Si scrive la storia» Tv Ma sul premier l’accordo non c’è Video : Il portavoce Rocco Casalino: «Il programma è all’incirca sui venti punti, 15 li abbiamo affrontati, adesso vanno un po’ rivisti. Speriamo di finire nel pomeriggio». Salta l’intervista da Fazio che commenta. «Evidentemente non tutto era risolto...»

Salta intervista Di Maio a 'Che tempo che fa' : La partecipazione di Luigi Di Maio alla trasmissione 'Che tempo che fa', in programma questa sera su Rai Uno, è stata annullata. Lo conferma la comunicazione del M5S. La decisione del capo politico ...

Salta intervista Di Maio a ‘Che tempo che fa’ : Roma, 13 mag. (AdnKronos) – La partecipazione di Luigi Di Maio alla trasmissione ‘Che tempo che fa’, in programma questa sera su Rai Uno, è stata annullata. Lo conferma la comunicazione del M5S. La decisione del capo politico pentastellato, che oggi ha preso parte al Pirellone a Milano al confronto Lega-5S per trovare un accordo di governo, arriva in ore decisive per la trattativa. Il testo definitivo dell’accordo di ...

Programmi TV di stasera - domenica 13 maggio 2018. Luigi Di Maio annulla la partecipazione a Che Tempo Che Fa : Luigi Di Maio Rai1, ore 20.35: Che Tempo Che Fa Nel nuovo appuntamento di Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio saranno ospiti Paolo Sorrentino e Toni Servillo, nei cinema con Loro 2, il secondo capitolo del film del regista ispirato ai fatti avvenuti in Italia tra il 2006 e il 2010 che gravitano intorno alla figura di Silvio Berlusconi, interpretato da Servillo. La signora del sabato sera di Rai1, Milly Carlucci al timone di Ballando con le Stelle ...

Renato Brunetta - l'attacco contro Matteo Salvini : 'Fa il taxista di Di Maio' : 'La decisione vale un immediato salto potenziale in termini di punti. Diciamo che ci riporta tranquillamente sopra il 20 per cento, secondo me intorno al 25 '. Renato Brunetta quantifica la ...

Governo - Di Maio non fa nomi ma è ottimista : “Accordo con Lega su molti punti - si prosegue” : “La discussione sul contratto di Governo prosegue con molti punti in comune: domani continueremo perché non si parla di un accordo qualunque ma di un contratto che riguarda gli italiani. Non abbiamo fatto nomi, non so ancora quando concluderemo i lavori”. Così Luigi Di Maio al termine del primo incontro a Palazzo Pirelli con l’entourage della Lega per il contratto di Governo. Il leader dei Cinquestelle si è poi allontanato ...

Il premier? Non sarà Di Maio Salvini resta in corsa (ma in calo) "Il governo di 'Teo e Gigi' si farà" : "Il presidente del Consiglio non sarà Luigi Di Maio". Lo assicura ad Affaritaliani.it una fonte ai massimi livelli della Lega che sta partecipando agli incontri con i 5 Stelle per dar vita al cosiddetto esecutivo giallo-verde. Ma, nonostante su diversi... Segui su affaritaliani.it

Governo : faccia a faccia Salvini-Di Maio. Leader Lega : 'Sostanziale accordo su punti chiave' : Senza voler punire nessuno ha detto Salvini ma nessuno nemmeno nell'ambito dei 5 Stelle ha mai pensato a leggi punitive o restrittive che mettano a rischio l'economia, lo sviluppo o i posti di ...

Di Maio-Salvini verso l’accordo : «C’è intesa sui temi caldi». Il leader leghista : rivedere i trattati Ue : Al Pirellone il vertice tra il leader del Carroccio, Matteo Salvini, e quello M5S, Luigi Di Maio. La bozza di “contratto” prevede una ventina di punti: accordo sui primi 10 tra cui flat tax, ambiente, difesa, esteri, immigrati, giustizia e sicurezza. Sostanziale accordo su legge Fornero e reddito di cittadinanza. Domenica nuovo incontro. Sul vertice incombe il monito di Mattarella, che ricorda Luigi Einaudi: «Il presidente non è un ...

Governo : Di Maio - sono ottimista - oggi è stata una giornata produttiva : ... 'sono ottimista non solo per come stanno andando le questioni attorno al tavolo, ma anche perché l'establishment e gli esponenti della vecchia politica attaccano un Governo che ancora deve nascere'. ...

Meloni : «Di Maio voleva lui premier e io ho detto basta». E lui : «Ci chiariremo» : Prima il colloquio cordiale e poi le frecciate velenose. Tra Luigi Di Maio e Giorgia Meloni non è chiaro se sarà amore come con Salvini. 'Nel corso dell'incontro cordiale durato quasi un'ora e mezza - ...

M5S-Lega - pronta la prima bozza del programma. Salvini 'Sostanziale accordo sui punti chiave'. Di Maio 'Intesa su tante cose' : Senza voler punire nessuno, ma nessuno nemmeno nell'ambito dei 5 Stelle ha mai pensato a leggi punitive o restrittive che mettano a rischio l'economia, lo sviluppo o i posti di lavoro. È un dibattito ...

Di Maio : sono ottimista - se ci attaccano siamo su buona strada : "Oggi è stata una giornata produttiva. Stiamo lavorando per il cambiamento dell'Italia". Così Luigi Di Maio su Fb al termine dell'incontro sul contratto di governo con Matteo Salvini. "siamo sulla ...