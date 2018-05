Governo - Salvini si gioca tutto : e se il premier fosse... Luigi Di Maio? Video : 4 Sta nascendo davvero il primo Governo della Terza Repubblica? Forse si, prematuro dirlo adesso, ma probabilmente avremo la certezza nelle prossime ore. Nel confronto del Pirellone tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini sono state trovate una serie di convergenze [Video], il clima è comunque sereno ed i presupposti per un accordo che per 60 e più giorni è sembrato impossibile ci sono tutti. Almeno una prima parte dei programmi... Il ...

Di Maio-Salvini bocciati da Financial Times e Washington Post Video : M5S e Lega uniti alla guida del governo di Roma [Video]? Un disastro secondo due autorevoli organi di stampa esteri se visto in chiave Unione Europea e Nato. Prima che qualcuno possa bollare come puramente politiche le considerazioni espresse, è giusto evidenziare che si tratta del Financial Times, uno dei più noti organi di informazione economica del pianeta, e del Washington Post, tra i principali quotidiani statunitensi. Le considerazioni che ...

Berlusconi invita Salvini a riflettere : faccia saltare l’accordo con Di Maio : La Lega può ancora tornare sui suoi passi e salvarsi dall’essere il socio di minoranza dei grillini. “Se fossi nei

La Lega di Matteo Salvini cede : Luigi Di Maio sarà premier : Inspiegabile il comportamento di Matteo Salvini. Ha tradito l’alleanza di centrodestra. Si è elevato a difensore di Luigi Di Maio.

Salvini e Di Maio : “Accordo sui punti caldi”. Si lavora per trovare un premier terzo : Si conclude senza una firma la giornata milanese di Matteo Salvini e Luigi Di Maio, che si erano dati appuntamento al Pirellone di Milano per discutere il contratto di governo, cioè i punti programmatici dai quali nascerà il governo che l’Italia sta aspettando da oltre 60 giorni. L’appuntamento è per domenica mattina alle 10.30, sempre nella sede d...

Come è andato il primo tavolo sul programma tra Di Maio e Salvini : Si chiude con un accordo di massima sui "punti chiave" la giornata di lavoro degli 'sherpa' di M5s e Lega sul contratto di governo. Al termine della riunione, iniziata alle 14 con i 'tecnici' e allargata poi ai due leader Luigi Di Maio e Matteo Salvini, i lavori sono stati aggiornati a domani, sempre a Milano, al Pirellone. "Siamo sulla buona strada e sono ottimista", ha affermato il capo politico del M5s. ...

Il premier? Non sarà Di Maio Salvini resta in corsa (ma in calo) "Il governo di 'Teo e Gigi' si farà" : "Il presidente del Consiglio non sarà Luigi Di Maio". Lo assicura ad Affaritaliani.it una fonte ai massimi livelli della Lega che sta partecipando agli incontri con i 5 Stelle per dar vita al cosiddetto esecutivo giallo-verde. Ma, nonostante su diversi... Segui su affaritaliani.it

Count down su nomi governo. Salvini-Di Maio - ma prima i temi : Ancora nessuna intesa fra M5S e Lega sul nome del nuovo premier e anche sulla formazione della squadra di governo. A ventiquattro ore dalla scadenza fissata dal Quirinale i due leader Luigi Di Maio e ...

Governo : faccia a faccia Salvini-Di Maio. Leader Lega : 'Sostanziale accordo su punti chiave' : Senza voler punire nessuno ha detto Salvini ma nessuno nemmeno nell'ambito dei 5 Stelle ha mai pensato a leggi punitive o restrittive che mettano a rischio l'economia, lo sviluppo o i posti di ...

Governo - primo round del tavolo Di Maio-Salvini : completata prima bozza del 'contratto' : P assi avanti fra Lega e M5s verso il nuovo Governo . Nella riunione tecnica a Milano è stata completata una prima bozza del programma comune . Al Pirellone Milano incontro anche tra Matteo Salvini e ...

