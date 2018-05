Di Maio | ' Premier sempre politico | mai tecnico'

Salvini e Di Maio trovano la sintesi : premier dal profilo politico. : Al termine di una lunghissima giornata i due leader abbandonano il tavolo, si incontrano da soli e trovano la sintesi sul capo del governo di cambiamento tra Lega e Cinquestelle - Svolta nella ...

Governo M5S-Lega - Di Maio : «Premier politico». Salvini : «Entro stasera chiamiamo Mattarella» : Sul contratto di Governo «mancano i punti e le virgole ma non abbiamo ancora chiuso», dice a riunione conclusa il capogruppo della Lega al Senato Gian Marco Centinaio. Domani nuova riunione tecnica a Roma per ultimare il programma. Il leader M5S: «Si sta scrivendo la storia e ci vuole un po’ di tempo». Sul premier:?«Di nomi non abbiamo parlato. C’è un ottimo clima al tavolo, si stanno affrontando temi importantissimi» ...

M5S-Lega trattano su flat tax. Di Maio : stiamo scrivendo la storia. Salvini : 'Stasera nome del premier' : La Lega spinge per un nome terzo, una specie di Giacinto della Cananea di destra, il M5S non vuole invece un nome alla Monti e preferirebbe un personaggio dalla caratura più politica. La questione ...

Governo M5S-Lega - in corso vertice<br>Di Maio-Salvini su nome del Premier : 18.33 - A Milano, presso lo studio di un commercialista, è in corso un vertice tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Intanto Laura Castelli del M5S, uscendo dalla riunione di oggi, ha detto che c'è intesa sia sul reddito di cittadinanza sia sul superamento della legge Fornero.18.01 - Si è conclusa la riunione di oggi tra Lega e MoVimento 5 Stelle e tra gli ultimi a uscire dal Pirellone c'è stato Gian Marco Centinaio, capogruppo al Senato del ...