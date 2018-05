' Di Maio premier | ministri del Pd e poi per Renzi' Retroscena bomba | così il Colle ci

Di Maio e Salvini alla stretta finale : "Stiamo scrivendo la storia" - premier di alto profilo politico : "Ci sono buone possibilità diconvergenza sulla scelta del premier e un'alta percentuale chesi tratti di un nome di alto profilo politico" dicono i pentastellati. Possibile chiusura del "contratto" oggi.

Lega-M5S - contratto quasi pronto Premier 'politico' e non 'tecnico' Di Maio : "Scriviamo la storia". Video : quasi raggiunto l'accordo di programma tra Lega e Movimento 5 Stelle, con una bozza 'sostanziale' di contratto che sarà presentata al Quirinale nelle prossime ore, mentre si continua a lavorare sul futuro Premier per il 'governo del cambiamento'. A Palazzo Chigi... Segui su affaritaliani.it

MATTARELLA - AVVISO A DI Maio-SALVINI : “ARBITRO - NON NOTAIO”/ Come Einaudi - “scelta premier spetta al Colle” : MATTARELLA attende da Salvini e Di Maio il contratto di governo e i nomi dei ministri Lega-M5s: Capo dello Stato traccia perimetro: "non sono un notaio, Come Einaudi con Pella nel '53%" (Pubblicato il Sun, 13 May 2018 14:15:00 GMT)

Premier e 'contratto' - vertice Salvini-Di Maio : Matteo Salvini e Luigi e Di Maio sono arrivati al Pirellone per continuare il tavolo tecnico sul l'accordo di 'programma per il governo del cambiamento'. Il segretario della Lega non ha rilasciato ...

Governo - nuovo vertice Di Maio-Salvini su contratto e rosa di possibili premier : da Belloni a Tabellini : E’ l’ultimo giorno per limare l’intesa. Luigi Di Maio e Matteo Salvini si riuniscono di nuovo a Milano, al Pirellone, per trovare la quadra sul contratto “per il Governo del cambiamento“, una ventina di punti da sottoporre lunedì al capo dello Stato e su cui le delegazioni di M5s e Lega e i due leader hanno discusso per tutta la giornata di sabato. Oltre che sui temi chiave, dalla riforma del fisco con la flat tax ...