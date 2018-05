Di Maio ottimista | «Si scrive la storia» Ma sul premier l’accordo non c’è Video

Di Maio ottimista : «Si scrive la storia» Tv Ma sul premier l’accordo non c’è Video : Il portavoce Rocco Casalino: «Il programma è all’incirca sui venti punti, 15 li abbiamo affrontati, adesso vanno un po’ rivisti. Speriamo di finire nel pomeriggio». Salta l’intervista da Fazio che commenta. «Evidentemente non tutto era risolto...»

Governo - Di Maio non fa nomi ma è ottimista : “Accordo con Lega su molti punti - si prosegue” : “La discussione sul contratto di Governo prosegue con molti punti in comune: domani continueremo perché non si parla di un accordo qualunque ma di un contratto che riguarda gli italiani. Non abbiamo fatto nomi, non so ancora quando concluderemo i lavori”. Così Luigi Di Maio al termine del primo incontro a Palazzo Pirelli con l’entourage della Lega per il contratto di Governo. Il leader dei Cinquestelle si è poi allontanato ...

Governo - M5s-Pd : prove di intesa | Fico ottimista - renziani pronti alle barricate | Di Maio chiude con la Lega ma Salvini non molla : Governo, M5s-Pd: prove di intesa | Fico ottimista, renziani pronti alle barricate | Di Maio chiude con la Lega ma Salvini non molla Il segretario reggente del Partito democratico conferma l’apertura al M5s per la formazione del Governo. “Riconosciamo passi in avanti importanti”. Convocata per il 3 maggio la direzione del partito che deciderà il […]

'M5s domani da Fico - sono ottimista' - Di Maio - : Roma, 23 apr. , askanews, 'Il Presidente Mattarella oggi ha chiesto a Roberto Fico di verificare se ci sono i presupposti per far siglare il contratto di governo al MoVimento 5 Stelle e al Partito ...

Governo : Di Maio - con Pd non sarà alleanza ma contratto - io ottimista : Roma, 23 apr. (AdnKronos) – “Questa è la settimana decisiva per dare un Governo al Paese e sono molto ottimista. Lo sono perché non sarà un’alleanza. Voglio dirlo chiaramente ai nostri attivisti: quello che valeva per la Lega, vale anche per il Pd. Le condizioni non cambiano: vogliamo un contratto di Governo, fatto a partire dal nostro programma e sulla base redatta dal professor Giacinto Della Cananea”. Lo puntualizza ...

Salvini ottimista 'Segnali di novità via i veti - con M5s si parli di programmi'. Attesa per l incontro tra Di Maio e Casellati : E ancora il leader della Lega: 'Nutriamo la fondata speranza che si riesca finalmente a superare la politica del no che in molti hanno portato avanti fino a oggi'. Silvio Berlusconi questa volta è ...