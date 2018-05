Di Maio non va da Fazio | non ha annunci da fare

Lega-M5S - contratto quasi pronto Premier 'politico' e non 'tecnico' Di Maio : "Scriviamo la storia". Video : quasi raggiunto l'accordo di programma tra Lega e Movimento 5 Stelle, con una bozza 'sostanziale' di contratto che sarà presentata al Quirinale nelle prossime ore, mentre si continua a lavorare sul futuro Premier per il 'governo del cambiamento'. A Palazzo Chigi... Segui su affaritaliani.it

Di Maio ottimista : «Si scrive la storia» Ma sul premier l’accordo non c’è Video : Il portavoce Rocco Casalino: «Il programma è all’incirca sui venti punti, 15 li abbiamo affrontati, adesso vanno un po’ rivisti. Speriamo di finire nel pomeriggio». Salta l’intervista da Fazio che commenta. «Evidentemente non tutto era risolto...»

Di Maio ottimista : «Si scrive la storia» Tv Ma sul premier l’accordo non c’è Video : Il portavoce Rocco Casalino: «Il programma è all’incirca sui venti punti, 15 li abbiamo affrontati, adesso vanno un po’ rivisti. Speriamo di finire nel pomeriggio». Salta l’intervista da Fazio che commenta. «Evidentemente non tutto era risolto...»

Cosa farà Berlusconi - cosa non faranno Salvini e Di Maio : Questa decisione non cambia solo il destino personale di Silvio Berlusconi ma rimette un po' di ordine nel caos della politica italiana da anni senza pace e ora pure dal futuro molto incerto. Ovvio ...

Di Maio lascia il Pirellone : ‘Ottimo clima - si scrive la storia. Non si è parlato di nomi’ : Il portavoce Rocco Casalino: «Il programma è all’incirca sui venti punti, 15 li abbiamo affrontati, adesso vanno un po’ rivisti. Speriamo di finire nel pomeriggio»

MATTARELLA - AVVISO A DI Maio-SALVINI : “ARBITRO - NON NOTAIO”/ Come Einaudi - “scelta premier spetta al Colle” : MATTARELLA attende da Salvini e Di Maio il contratto di governo e i nomi dei ministri Lega-M5s: Capo dello Stato traccia perimetro: "non sono un notaio, Come Einaudi con Pella nel '53%" (Pubblicato il Sun, 13 May 2018 14:15:00 GMT)

Mattarella - contratto di Governo Salvini-Di Maio e nomi ministri M5s-Lega/ "Come Einaudi arbitro - non notaio' : Mattarella attende da Salvini-Di Maio contratto Governo, premier, nomi ministri Lega-M5s: Capo Stato: 'non sono un notaio, come Einaudi con Pella'.

Mattarella - contratto di Governo Salvini-Di Maio e nomi ministri M5s-Lega/ “Come Einaudi arbitro - non notaio" : Mattarella attende da Salvini e Di Maio il contratto di Governo e i nomi dei ministri Lega-M5s: Capo dello Stato traccia perimetro: "non sono un notaio, come Einaudi con Pella nel '53%" (Pubblicato il Sun, 13 May 2018 11:33:00 GMT)

Governo - Di Maio non fa nomi ma è ottimista : “Accordo con Lega su molti punti - si prosegue” : “La discussione sul contratto di Governo prosegue con molti punti in comune: domani continueremo perché non si parla di un accordo qualunque ma di un contratto che riguarda gli italiani. Non abbiamo fatto nomi, non so ancora quando concluderemo i lavori”. Così Luigi Di Maio al termine del primo incontro a Palazzo Pirelli con l’entourage della Lega per il contratto di Governo. Il leader dei Cinquestelle si è poi allontanato ...

Il premier? Non sarà Di Maio Salvini resta in corsa (ma in calo) "Il governo di 'Teo e Gigi' si farà" : "Il presidente del Consiglio non sarà Luigi Di Maio". Lo assicura ad Affaritaliani.it una fonte ai massimi livelli della Lega che sta partecipando agli incontri con i 5 Stelle per dar vita al cosiddetto esecutivo giallo-verde. Ma, nonostante su diversi... Segui su affaritaliani.it

Di Maio-Salvini verso l’accordo : «Intesa sui temi caldi». Mattarella : presidente non è notaio : Al Pirellone il vertice tra il leader del Carroccio, Matteo Salvini, e quello M5S, Luigi Di Maio. La bozza di “contratto” prevede una ventina di punti: accordo sui primi 10 tra cui flat tax, ambiente, difesa, esteri, immigrati, giustizia e sicurezza. Sostanziale accordo su legge Fornero e reddito di cittadinanza. Domenica nuovo incontro. Sul vertice incombe il monito di Mattarella, che ricorda Luigi Einaudi: «Il presidente non è un ...

Di Maio : "Il nome del premier? Non lo decidiamo oggi" : Il capo politico del Movimento 5 Stelle: 'Il premier? Oggi non parliamo di nomi ma di contratto di Governo'

Salvini : con Di Maio abbiamo parlato di temi - non di nomi : Senza voler punire nessuno, ma nessuno nemmeno nell'ambito dei 5 Stelle ha mai pensato a leggi punitive o restrittive che mettano a rischio l'economia, lo sviluppo o i posti di lavoro. È un dibattito ...

Di Maio : "Berlusconi riabilitato? Non cambia nulla. Con Lega non parliamo ancora di nomi" : Di nomi non abbiamo parlatoancora, oggi si parla del contratto di governo" ha detto il capo politico del Movimento 5 stelle al suo arrivo a Milano per l'incontro con Salvini. "La riabilitazione di Berlusconi non cambia nulla nella trattativa".