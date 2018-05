Di Maio lascia il Pirellone | «Ottimo clima | si scrive la storia Intesa prima possibile»

Luciana Littizzetto lascia Italia’s Got Talent : arriva Mara Maionchi : Mara Maionchi sostituisce Luciana Littizzetto ad Italia’s Got Talent In questo mese partiranno le registrazioni della nuova edizione di Italia’s Got Talent. Il programma andrà in onda nel prossimo autunno sia su Tv8 che su SkyUno. Confermata alla conduzione del programma Lodovica Comello. Ad essere rivoluzionata sarà invece la giuria che vede delle riconferme e delle uscite di scena. A lasciare il programma sarà Luciana Littizzetto. La ...

Governo - Di Maio : “Salvini scuro in volto dopo l’incontro? Non capite niente. Lasciatelo in pace - è milanista” : “Ottimo”, risponde Luigi Di Maio a chi gli chiede in che clima si è svolto l’incontro di stamattina con Matteo Salvini. A chi gli fa notare che il leader della Lega sembrava avere la faccia scura all’uscita da Montecitorio dopo il colloquio, Di Maio ai cronisti replica: “Non capite proprio niente…”, proseguendo lungo la strada per un ristorante vicino gli uffici dei gruppi di Montecitorio, aggiunge ...

Silvio Berlusconi lascia andare Matteo Salvini ma attacca Luigi Di Maio : “Il Paese da mesi attende un governo. Continuo a credere che la soluzione della crisi più naturale, più logica, più

Di Maio : 'Al voto'. Vuol dire che lascia? : Luigi Di Maio c'e rimasto male. Avrebbe voluto governare col Pd , contro cui fino a qualche mese fa diceva peste e corna, . Adesso che Renzi gli ha detto chiaramente che se lo puo scordare, il capo ...

I renziani lasciano solo Martina : "Se fai un accordo con Di Maio - senza di noi" : Ai renziani non interessa sedersi al tavolo con Luigi Di Maio. Sono passati pochi minuti dalla fine del colloquio tra la delegazione del Partito Democratico e il presidente della Camera Roberto Fico per ragionare su una possibile intesa Pd-M5S e su twitter ha subito ripreso a circolare l'hashtag #senzadime. Prese di distanza nette dall'apertura fatta dal segretario Maurizio Martina che all'uscita dal confronto con Fico - incaricato con un ...

Governo - De Girolamo : “Di Maio? Arrogante e più antipatico di Renzi”. Marattin : “Rilassatevi - lasciate stare il senatore di Rignano” : Siparietto con botta e risposta a effetto domino nel corso de L’Aria che Tira (La7). A fare da apripista al dibattito è l’ex deputata di Forza Italia, Nunzia De Girolamo, che commenta con toni caustici l’inaugurazione del Vinitaly, a cui hanno partecipato diversi leader politici: “Più che del vino è stata una fiera di dichiarazioni inutili. Per fare il Governo non avremmo bisogno di un presidente della Repubblica, ma di ...

Vittorio Feltri a Matteo Salvini : 'Non perdere la pazienza ma lascia perdere Di Maio' : Caro Matteo Salvini, non ho mai osato interferire nel tuo lavoro politico e non lo farei neanche ora, perché ciascuno deve pensare a se stesso. Però il caso in questione è talmente grave che impone ...

Di Maio : “Se ci lasciano fuori si fanno male” : Roma, 13 apr. (AdnKronos) – Il timore più grande è quello di restare fuori dai giochi. In altre parole, che il centrodestra tiri fuori dal cilindro un nome in grado di convincere i dem a mettere in piedi un governissimo. “Ma in tal caso, si fanno male da soli”. Ieri Luigi Di Maio, dopo le consultazioni, ha riunito i direttivi M5S di Camera e Senato. Insieme si è ragionato della situazione, mettendo sul tavolo tutti gli scenari ...

Salvini-M5S - asse sulle Camere Di Maio : «Dal Pd risposte sbagliate Berlusconi deve lasciare ai giovani» : È una concezione allarmante quella secondo cui chi vince prende tutto tenendo fuori le minoranze anche quando queste, come nel caso del Pd, rappresentano la seconda forza politica del Paese. Salvini ...

Salvini-M5S - asse sulle Camere. Di Maio : 'Passi avanti per il governo. Berlusconi deve lasciare ai giovani' : Matteo Salvini sente Luigi Di Maio al telefono e con spirito di collaborazione per rendere operativo il Parlamento al più presto, i due concordano di votare domani alla presidenza della commissione ...