blogo

: Di Maio 'dà buca' a Fazio: salta l'intervista a Che Tempo Che Fa - tvblogit : Di Maio 'dà buca' a Fazio: salta l'intervista a Che Tempo Che Fa - Paolosantagata5 : 'Ottimo clima, scriviamo la storia'. Ma Di Maio dà buca a Fazio. Mattarella attende una comunicazione - guillermoesnal : RT @TwittGiorgio: 'Ottimo clima, stiamo scrivendo la storia'. Di Maio ottimista, ma dà buca a Fazio -

(Di domenica 13 maggio 2018) Luigi Dinon sarà l'ospite di punta di Cheche Fa di questa sera, domenica 13 maggio 2018: la necessità di chiudere l'accordo di Governo con Matteo Salvini della Lega per presentare un progetto e un premier al Capo dello Stato domani, lunedì 14 maggio, come richiesto dai due leader non permette distrazioni. E così l'on. Dinon potrà onorare l'invito avanzato da, che confidava in un'anticipazione di quanto sarebbe accaduto presumibilmente domani dopo giorni di contrattazione tra le parti, decise a dare un governo politico al Paese e di non 'cedere' all'ipotesi di un governo 'neutrale' avanzata dal Presidente Mattarella.prosegui la letturaDi'dà' al'a CheChe Fa pubblicato su TVBlog.it 13 maggio 2018 19:45.