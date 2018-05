Di Francesco | La Juve esempio da seguire

Roma Juventus/ Streaming video e diretta tv : Allegri vs Di Francesco - probabili formazioni - quote e orario : diretta Roma Juventus, info Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Manca un punto: ai bianconeri per lo scudetto, ai giallorossi per la Champions League(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 16:51:00 GMT)

Roma - Di Francesco 'Un pari con la Juve In Champions meglio noi - quindi...' : Roma - Questione di mentalità. Non è un caso che la conferenza stampa che preceda la Juve verta tutta su un concetto. Il solito. La mentalità vincente. Quella che Eusebio Di Francesco sta cercando di ...

Roma - Di Francesco : “adesso battiamo la Juve” : “Devo fare i complimenti al Cagliari per la prestazione, purtroppo sapevo che noi eravamo un po’ al limite, specialmente con lo stato di forma di alcuni giocatori, e che avremmo incontrato delle difficoltà. Le situazioni di Manolas e Peres? Kostas zoppica, ho paura che non sia solo una botta e Peres dovremo valutarlo. Al di là di questo, siamo stati bravi a portare a casa una vittoria sporca, una vittoria da grande squadra”. ...

Roma - Di Francesco e Nainggolan : 'Contro la Juventus per vincere' : Così Radja Nainggolan, intervistato da Premium Sport, al termine di Cagliari-Roma. ' Noi stiamo cercando di centrare l'obiettivo della Champions, dipende tutto da noi - dice ancora il belga -: ora ...

Roma - Di Francesco : 'Vittoria da grande squadra - ora contro la Juventus per vincere' : nel corso del programma 'Serie A Live' in onda su Premium Sport, l'allenatore della Roma Eusebio Di Francesco dichiara: 'Devo fare i complimenti al Cagliari per la prestazione, purtroppo sapevo che noi eravamo un po' al limite, specialmente con lo stato di ...

Chapeau Roma - i giallorossi non si lamentano come la Juve : De Rossi si comporta da vero capitano - lucido anche Di Francesco : La Roma non è riuscita nell’impresa di conquistare la finale di Champions League, vittoria per 4-2 contro la Roma ma che non basta per la qualificazione in finale. Dichiarazioni da grande squadra al termine della partita, ben diverse da quelle rilasciate dalla Juventus dopo la sconfitta contro il Real Madrid e gli errori sono stati ben più gravi quelli contro la Roma. Ecco Di Francesco a Premium Sport: “Sono rammaricato perché la ...

Di Francesco : “Juve favorita - ma ancora deve giocare contro di noi” : Di Francesco: “Juve favorita, ma ancora deve giocare contro di noi” Eusebio Di Francesco non considera chiusa la lotta scudetto tra Juventus e Napoli: “Dopo la partita di oggi del Napoli, penso sia favorita la Juve. Anche se i bianconeri devono venire a giocare da noi…”. Lo ha dichiarato l’allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco, […]

Roma - Di Francesco : “Juve favorita per titolo” : “Non credo che il discorso per lo scudetto sia chiuso ma, dopo la partita di oggi del Napoli, penso sia favorita la Juventus. Anche se la Juve deve venire a giocare da noi…”. Lo ha dichiarato l’allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco, ospite alla trasmissione ‘Che tempo che fa’, su Rai 1. I giallorossi, che ospiteranno la squadra di Allegri all’Olimpico nella penultima giornata di campionato, ...

Di Francesco : 'Credo nella rimonta col Liverpool. Lotta scudetto? Non è finita - la Juve deve venire a giocare a Roma...' : Nel nostro mondo e nella vita regna il pessimismo, ma io voglio riportare tutto alla realtà'. IL CASO ULTRAS - 'Condivido pienamente i messaggi contro la violenza, certi personaggi non hanno niente a ...

Di Francesco : 'Liverpool? Io ci credo. Stasera tifo Juve - è normale' : Dopo la vittoria contro il Chievo, Eusebio Di Francesco ha così parlato a Premium Sport della prova della sua Roma: 'La squadra ha trattato questa gara in modo eccellente, perché era una sfida difficile e insidiosa. Meritavamo qualche gol in più, abbiamo creato pericoli al Chievo, ...

Di Francesco : 'Errori arbitrali? Testa al Barcellona - tra Roma e Juve...' : L'allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco ha dichiarato a Mediaset Premium Sport dopo la sconfitta nell'anticipo di campionato con la Fiorentina: 'Episodi arbitrali che potevano cambiare la gara? Non mi interessa dire nulla su questo, oggi niente è girato bene. Abbiamo ...

Juventus - Allegri vince la Panchina d'oro 2017/ Ulivieri : "Lavoro straordinario - Di Francesco vota Gasperini : Juventus, Allegri vince la Panchina d'oro 2017: al secondo posto Gian Piero Gasperini dell'Atalanta, mentre solamente terzo si piazza il tecnico del Napoli Maurizio Sarri.(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 19:50:00 GMT)

Roma - Di Francesco : 'Nessun rimpianto - Juve e Napoli più forti. Il Barcellona? Non farò come Mou' : In ogni caso non dobbiamo fermare solo Messi, che ritengo sia il giocatore più forte del mondo, ma tutto il Barcellona. Questa è la cosa più importante. Non esiste una marcatura dal mio punto di ...

Roma - Di Francesco : 'Panchina d'Oro? Ho votato Gasperini. Napoli e Juve più forti di noi - Gattuso...' : Come si ferma Messi? 'Penso a fermare tutta la squadra, composta dai giocatori più forti del mondo. Non ho previsto una marcatura speciale per lui, sicuramente studierò delle contromisure'. Cosa ...