Definitivo flop Samsung Galaxy S9 e S9 Plus? Azienda ai ripari

(Di domenica 13 maggio 2018) IS9 e S9cominciano ad essere un vistoso grattacapo per il produttore sudcoreano? Davvero le due ammiraglie stanno vendendo molto meno rispetto ai predecessoriS8? I nuovi dati parlano chiaro e il brand sta prendendo delle contromisure nel tentativo di arginare le perdite. La situazione è alquanto complessa, meglio dunque esaminarla nel dettaglio.Recentemente sono trapelati dati secondo le quali le vendite delS9 in patria e dunque in Corea del Sud sono state finora inferiori del 30% rispetto a quelle del predecessoreS8. Ora, grazie ad un nuovo rapporto reso pubblico da Theinvestor, sappiamo pure che negli Stati Uniti c'è stata una flessione in negativo delle vendite del 10% con l'attuale generazione di ammiraglie rispetto alla precedente. Un dato da non sottovalutare visto che dagli USA proviene un quarto dei ricavi totali ...