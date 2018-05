Decine di morti in tre attentati in tre chiese | il terrorismo islamico torna a colpire

“Un massacro”. Bomba tra i fedeli - Decine di morti. Almeno 30 i feriti. La situazione : Almeno 10 morti e 30 ferite. E il bilancio è destinato a salire. A quanto si apprende, un Bomba sarebbe esplosa mentre alcuni fedeli erano raccolti in preghiera. Non c’è stata per ora nessuna rivendicazione, ma molti cittadini pensano che l’obiettivo sia stata scelto perché sede elettorale. Non si esclude la mano dell’Isis, il sedicente stato islamico che da anni colpisce in tutto il mondo. La notizia viene da Khost, città ...

Marwaarh. Incidenti in due miniere Decine di morti : Ci sono al momento 16 minatori e altri 9 rimasti feriti nel crollo di una miniera a seguito di un’esplosione

Siria - raid sulla provincia di Idlib : 6 morti - Decine di feriti. “Sono stati i caccia russi” : L’attenzione del regime di Bashar Al Assad si sposta su Idlib. Sei persone sono state uccise e almeno 12 sono rimaste ferite in un raid aereo compiuto la scorsa notte nella provincia nord-occidentale controllata da forze degli insorti, secondo quanto riferisce il servizio di difesa civile dei Caschi bianchi, attivo al di fuori delle zone governative. Secondo la stessa fonte, tra i feriti vi sono diverse donne e bambini. La notizia non può ...

Spaventosa tempesta di sabbia - tetti divelti dalle raffiche di vento : Decine di morti | Video : È di almeno 80 morti il bilancio di una violenta tempesta di pioggia e sabbia che ha devastato ieri gli stati dell'Uttar Pradesh e del Rajasthan, in India. Almeno 143 le persone rimaste ferite, secondo fonti ufficiali. La...

Duplice attacco kamikaze a Kabul : morti e Decine di feriti | Tra le vittime anche nove reporter : Duplice attacco kamikaze a Kabul: morti e decine di feriti | Tra le vittime anche nove reporter Un primo attentatore si è fatto esplodere in centro. Subito dopo si è verificata una seconda deflagrazione che ha colpito una folla di giornalisti giunti sul posto Continua a leggere

Indonesia - esplode pozzo petrolifero : almeno 15 morti - Decine di feriti : Un incendio è scoppiato in un pozzo petrolifero illegale in Indonesia: il bilancio è di almeno 15 morti e decine di feriti, secondo quanto confermato dalle autorità, e potrebbero esserci anche altre vittime non ancora individuate. Una colonna di fuoco alta 70 metri si innalza nell’aria sopra case e palme, in una piccola comunità nella provincia di Aceh, sull’isola di Sumatra. I vigili del fuoco stanno ancora lottando contro le ...

Qingyuan. Trentenne appicca il fuoco in un pub : Decine di morti : Gravissimo bilancio di un incendio divampato nella notte in un disco karaoke a Qingyuan. Secondo le autorità della provincia sud

Decine di morti nelle proteste contro Ortega. Cosa sta succedendo in Nicaragua : Anche la situazione dell'ordine pubblico è apparsa migliore rispetto a quel triangolo Honduras-El Salvador-Guatemala dove narcos e maras provocano gli indici di omicidi più alti del mondo. Ma tutti ...

Kabul - Decine di morti in un attacco suicida : l'Isis rivendica : E’ di 48 morti e 112 feriti l’ultimo bilancio ufficiale delle vittime civili dell’attentato suicida messo a segno oggi a Kabul da un attentatore suicida davanti a un centro di registrazione per le elezioni parlamentari del prossimo...

Afghanistan - attacco suicida a Kabul : almeno 30 morti e Decine di feriti. L’Isis rivendica : Un kamikaze si è fatto esplodere davanti ad una scuola a Kabul dove era situato un centro elettorale: il bilancio è di 30 morti e una cinquantina di feriti. rivendica l'Isis, i talebani negano il loro coinvolgimento.Continua a leggere

Afghanistan - doppio attacco kamikaze : Decine di morti e feriti - : Colpiti due centri, uno a Kabul e l'altro nella provincia di Baghlan, in cui si stavano effettuando le operazioni di registrazione degli elettori in vista delle consultazioni del prossimo ottobre. L'...