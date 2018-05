Davide Astori | arriva un aiuto per la piccola figlia Vittoria senza papà | ecco cosa ha

Morte Davide Astori - la Fiorentina istituisce un fondo a favore della figlia Vittoria : La ACF Fiorentina comunica la costituzione di un trust denominato Davide Astori trust a favore di Vittoria Astori, la figlia del calciatore morto in una camera di albergo durante la trasferta di Udine.

Fiorentina - istituito fondo per la figlia di Davide Astori : A poco più di due mesi dalla tragica scomparsa del proprio capitano Davide Astori, la Fiorentina ha comunicato la costituzione del "Davide Astori Trust" a favore di Vittoria Astori, la figlia di ...

Davide Astori - il messaggio della famiglia due mesi dopo : "Grazie di cuore a tutti" : Era il 4 marzo quando Davide Astori se ne andò all'improvviso. Il mondo del calcio, dai giocatori ai tifosi, si è stretto compatto intorno...

Morte Astori - ecco il libro sulla vita di Davide : il tributo al capitano della Fiorentina : Morte Astori – La Morte del difensore della Fiorentina Davide Astori ha sconvolto tutti, omaggio per il capitano viola, ecco il libro di Mario Lancisi e Marcello Mancini “Davide Astori. Ci sono storie che…”, edito da Polistampa, si tratta di testimonianze che confermano l’amore verso l’uomo Davide che ha lasciato un ricordo bellissimo in tante persone. Il testo è una cronaca per racconti e immagini di ciò che è ...

Morte improvvisa di Davide Astori - esperto : “Basta con le speculazioni - ecco quale potrebbe essere la causa” : 1/23 LaPresse/Jennifer Lorenzini ...

Davide Astori per sempre : la Fiorentina se lo tatua addosso : Davide Astori per sempre: non solo nel ricordo, ma anche sulla pelle. L’ultimo in ordine di tempo a tatuarsi addosso le iniziali e il numero di maglia del calciatore scomparso è addirittura il suo allenatore, Stefano Pioli. Una foto pubblicata su Instagram lo ritrae seduto in uno studio, con le maniche del maglione e della camicia tirate su, pronto a farsi incidere sul polso un omaggio a quel ragazzo che lui, la scorsa estate, aveva scelto come ...

Astori - il tatuaggio dei compagni della Fiorentina per ricordare Davide : Un tatuaggio - #DA13 - per non dimenticare il loro compagno Davide Astori, morto troppo presto. E' la decisione che hanno perso i giocatori della Fiorentina, a partire dal loro capitano Cristiano ...