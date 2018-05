Dani Alves | “il mio ego è ferito | ma la mia anima è in pace”

calcioweb.eu

: Brasile, Dani Alves ottimista: «Possiamo vincere il Mondiale» - Tuttosport - Soy______Yo : Brasile, Dani Alves ottimista: «Possiamo vincere il Mondiale» - Tuttosport - Bangarang_jo : RT @allofmehs: A Dani Alves dico la stessa cosa che si è schifosamente permesso di dire lui dopo la morte di Astori: si fanno male in tanti… - frenkbruno : Così Dani Alves non giocherà i mondiali per infortunio....ci godo -

(Di domenica 13 maggio 2018) Il calciatore brasilianoel, che dovrà saltare il Mondiale in Russia per una lesione, ha pubblicato un video in cui assicura: “Il mio ego è un po, ma la miaè in pace”., che già aveva il suo posto garantito per la Coppa del Mondo ed è stato titolare nella nazionale brasiliana, si è infortunato ai legamenti martedì scorso in una partita della sua squadra, il Paris Saint-Germain. “Sono qui per ringraziare tutti per i messaggi di sostegno, l’affetto e tutte le preghiere che mi ha fatto pervenire. Volevo dirvi, che se devono rimanere con qualcosa di mio, è la mia gioia, la mia energia, la mia follia”, dice il giocatore nel suo primo intervento pubblico dopo l’infortunio. E aggiunge: “Sono molto fiducioso in questo gruppo (la nazionale brasiliana ndr.) Speriamo che tutto vada bene, e io sarò in mezzo alla folla, ...