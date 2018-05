Crotone | Zenga polemico | ' Stranamente alla fine vincono tutte'

Crotone - i sospetti di Zenga : “risultati strani…” : Pareggio del Crotone in casa contro la Lazio, adesso anche un successo all’ultima contro il Napoli potrebbe non bastare per la salvezza. Il tecnico Walter Zenga non le manda a dire al termine della partita a Sky: “La classifica ora è complicata ma non impossibile, dobbiam continuare a giocare con questa intensità. Oggi abbiamo dimostrato che il calcio va giocato con coraggio e predisposizione. Ci è girata storata con Rodhen, con quel ...

Zenga : “favori all’Inter? Io penso al Crotone…” : Si avvicina una fondamentale gara valida per la 37^ giornata del campionato di Serie A, Crotone e Lazio in campo per gli obiettivi di salvezza e Champions League. Ecco le parole di Zenga in conferenza stampa: “io penso solo al Crotone e non penso a nessun altro. Io devo vincere per la mia squadra. Non sopporto di essere paragonato ad altre cose. Io mi sento tanto parte di Crotone, sono fatto così. Ci metto tutto per fare in modo che ci sia ...

Serie A Crotone - Zenga : «Guardo i numeri - meritiamo la salvezza» : Crotone - A due partite dalla fine, il suo Crotone non è ancora salvo, ma Walter Zenga in conferenza stampa appare sicuro di sè: "In città sono ottimisti perchè sanno che il Crotone nel girone di ...

Zenga : 'Crotone non meritava di perdere' : VERONA - Amarezza in casa Crotone per la sconfitta dei rossoblu al Bentegodi. Walter Zenga ha le idee chiare.

Serie A Crotone - Zenga : «Il gol finale serve per gli scontri diretti» : VERONA - Walter Zenga riavvolge il film di Chievo-Crotone : " Noi siamo andati in vantaggio - dice a Sky Sport - ma il gol è stato annullato per fuorigioco, poi andiamo in svantaggio sulla primissima occasione del Chievo, subito dopo ci sono stati due salvataggi sulla linea. Nel secondo tempo abbiamo ...

Crotone - Zenga spegne gli entusiasmi : Crotone, 5 MAG - "Sappiamo che domenica possiamo regalarci qualcosa di straordinario, ma anche che potrebbe aprire scenari differenti". Walter Zenga fa il pompiere alla vigilia di Chievo-Crotone ...

Chievo-Crotone vale una stagione : tutta la carica di Walter Zenga : Chievo-Crotone, si avvicina sempre di più la gara di campionato che vale un pezzo di salvezza, grande attesa per una partita fondamentale. Ecco le parole di Zenga in conferenza stampa: “E’ stata una settimana normalissima in cui ci siamo allenati nel solito modo, prestando la consueta attenzione a tutti i particolari, con la stessa concentrazione. Sappiamo che è una partita che ci può dare una grande soddisfazione, ma anche aprire scenari ...

Serie A Crotone - Zenga : «Abbiamo dato una spallata al campionato» : Crotone - "Per noi era importante, in questa gara serviva la nostra prestazione. E penso che l'abbiamo fatta, i tre punti sono meritati" . Così, ai microfoni di Sky, il tecnico del Crotone Walter ...

DIRETTA/ Crotone Sassuolo - risultato finale 4-1 - streaming video e tv : Zenga scatto per la salvezza : DIRETTA Crotone Sassuolo, info streaming video e tv: partita cruciale per gli squali, mentre i neroverdi dovrebbero aver archiviato la salvezza.

Crotone-Sassuolo 4-1 : doppiette di Trotta e Simy - Zenga vicino alla salvezza : Travolgente. Quattro sberle al Sassuolo e il Crotone può viaggiare spedito sul trenino della salvezza salendo a quota 34 in classifica, sempre più lontano dalla zona a rischio: un bel regalo di ...