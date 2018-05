Crotone | i sospetti di Zenga | “risultati strani…”

calcioweb.eu

(Di domenica 13 maggio 2018) Pareggio delin casa contro la Lazio, adesso anche un successo all’ultima contro il Napoli potrebbe non bastare per la salvezza. Il tecnico Walternon le manda a dire al termine della partita a Sky: “La classifica ora è complicata ma non impossibile, dobbiam continuare a giocare con questa intensità. Oggi abbiamo dimostrato che il calcio va giocato con coraggio e predisposizione. Ci è girata storata con Rodhen, con quel salvataggio sulla linea, altrimenti saremmo andati sul 3-1. Leggere la classifica fa specie, tutte stranamente cominciano a vincere alla fine. Ho detto ai ragazzi che possiamo vincere a Napoli e che oggi hanno fatto una grande partita. Il rigore dato alla Lazio? C’è da discutere moltissimo, su quello che avviene prima del contatto, ma sono episodi che nel corso della partita ci possono stare. Purtroppo non siamo riusciti a portarla a casa, ...