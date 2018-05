Criminal Minds 14 | la CBS conferma | sarà l’ultima stagione?

Ufficiale Criminal Minds 14 - rinnovata dopo il finale aperto : si riparte dal 300° episodio con la sorte di Garcia e Reid : Criminal Minds 14 ci sarà: il procedural sui profiler dell'FBI è stato rinnovato dalla CBS per una nuova stagione dopo aver chiuso la tredicesima con uno sbalorditivo cliffhanger che meritava una prosecuzione con nuovi episodi. Nell'ultimo episodio di Criminal Minds 13 Garcia (Kirsten Vangsness) è stata rapita e Reid (Matthew Gray Gubler) ha dovuto scegliere tra salvare la sua vita e catturare il Criminale. L'episodio si è concluso senza un ...

Massimo Carlotto conduce Real Criminal Minds / Lo scrittore graziato dalla condanna per omicidio entra in Rai : Massimo Carlotto, il noto scrittore accusato di omicidio a 18 anni di carcere, conduce Real Criminal Minds. È bufera sulla nuova scelta della Rai(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 21:35:00 GMT)

Criminal Minds 13/ Anticipazioni dell'11 maggio 2018 : la Barnes è pronta a licenziare tutto il BAU : CRIMINAL MINDS 13, Anticipazioni dell'11 maggio 2018, su Fox Crime. La squadra dovrà seguire le regole della Barnes per evitare un licenziamento di massa. (Pubblicato il Fri, 11 May 2018 10:34:00 GMT)

Criminal Minds 13/ Anticipazioni del 4 maggio 2018 : Emily indaga sul vice direttore? : CRIMINAL MINDS 13, Anticipazioni del 4 maggio 2018, su Fox Crime. La squadra indaga su un serial killer con uno scopo oscuro; Emily ha dei sospetti sulla Barnes. (Pubblicato il Fri, 04 May 2018 10:10:00 GMT)

Criminal Minds 13/ Anticipazioni del 27 aprile 2018 : Emily verrà espulsa dalla squadra? : CRIMINAL MINDS 13, Anticipazioni del 27 aprile 2018, su Fox Crime. JJ inizia a preoccuparsi per il futuro di Emily. La squadra è il bersaglio di un SI. (Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 09:46:00 GMT)

Criminal Minds 13/ Anticipazioni del 20 aprile 2018 : Luke ha trovato un nuovo amore? : CRIMINAL MINDS 13, Anticipazioni del 20 aprile 2018, su Fox Crime. Il BAU indaga su una serie di delitti ad opera di un SI psicotico. Luke ha trovato una compagna?(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 10:33:00 GMT)

Il finale di Criminal Minds 13 lascia col fiato sospeso e due possibili morti - ma la serie è ancora a rischio cancellazione : Attenzione: l'articolo contiene spoiler sul finale di Criminal Minds 13. La tredicesima stagione di Criminal Minds si è conclusa con un grosso cliffhanger che rischia di fare infuriare i fan, qualora la serie non fosse rinnovata. Il network CBS ha infatti annunciato quali show torneranno nella prossima stagione, e tra questi non vi è il longevo crime in onda dal 2005 negli Stati Uniti. Nel finale di Criminal Minds 13, dal titolo ...

Bull e NCIS Los Angeles e New Orleans rinnovate da CBS con altre 8 serie : Criminal Minds è a rischio? : È di oggi, mercoledì 18 aprile, la notizia di Bull e NCIS Los Angeles e New Orleans rinnovate da CBS: le tre serie crime fanno parte del gruppo di undici serie tv alle quali il network statunitense ha deciso di garantire una nuova stagione. La notizia arriva a un mese dall'inizio degli upfronts di New York del prossimo 14 maggio, evento durante il quale le principali emittenti americane comunicano al mondo le novità, i rinnovi e le cancellazioni ...

Criminal Minds 13×21 e 13×22 : Il finale di stagione! (VIDEO) : Criminal Minds 13×21 e 13×22 trama e promo – La serata evento di mercoledì, 18 aprile 2018, ci promette un finale di stagione pieno di colpi di scena. La serie della CBS andrà in onda con un doppio episodio, “Mixed Signals” e “Believer“, che ci promette un cliffhanger prima della conclusione di questo tredicesimo capitolo. La trama di Criminal Minds 13×21 e 13×22 ci mette in guardia da un SI ...

Criminal Minds 13/ Anticipazioni del 13 aprile 2018 : i segreti oscuri di una famiglia : CRIMINAL MINDS 13, Anticipazioni del 13 aprile 2018, su Fox Crime. Il BAU indaga sulla scomparsa di Trish e sui sospetti collegati al marito ed un amico. Chi mente?(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 09:01:00 GMT)

Criminal Minds 13/ Anticipazioni del 6 aprile 2018 : un mistero in fondo al lago : CRIMINAL MINDS 13, Anticipazioni del 6 aprile 2018, su Fox Crime. Il BAU indaga su una serie di delitti collegati ad una cittadina in piena siccità. (Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 09:55:00 GMT)

Criminal Minds 13/ Al via la seconda metà di stagione. Anticipazioni del 30 marzo 2018 : CRIMINAL MINDS 13, Anticipazioni del 30 marzo 2018, su Fox Crime. Il BAU si sposta a Roswell per indagare su una serie di omicidi legati ad un gruppo di complottisti. (Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 08:16:00 GMT)