Cos' è successo alle Acciaierie Venete dove 4 operai sono rimasti feriti gravemente

“È successo Così”. Ma la sua versione non convince - è giallo a Bari. Vittima una turista americana di 65 anni in vacanza in Puglia con il marito : La chiamata con la richiesta di aiuto è partita poco dopo le 7.30. I soccorsi hanno impiegato poco meno di 10 minuti ad arrivare sul posto ma non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. La Vittima era una turista americana di 65 anni in vacanza a Bari. In casa con lei il marito che, secondo le ultime ricostruzioni, avrebbe chiamato i soccorsi. Potrebbe trattarsi di una morte naturale ma sono in corso i rilievi del medico legale ...

Michele Bravi - viso gonfio e tanto dolore : «Mi fa male». Cosa è successo prima di Amici : Durante il serale di Amici del 12 maggio Michele Bravi è apparso con il viso gonfio e dolorante. Il tutor ha spiegato tutto nelle sue stories su Instagram: quel ghiaccio che tiene premuto contro la ...

“Cosa è successo?’’. Si ferma per un incidente ed è orrore puro : la scoperta choc a pochi metri da casa : Uno choc terribile. Uno di quelli che nessuno vorrebbe e dovrebbe mai doversi trovare a vivere. Un dramma che ha dell’assurdo, quello che ha colpito un uomo residente a Newcastle. Hugh Dorey ha raccontato quello che è successo a Whitley Bay, nel North Tyneside, dove si è imbattuto in un grave incidente automobilistico: l’uomo era uscito di casa per cercare William, il figlio 18enne che non era ancora rientrato a casa. Preoccupato ...

Nadia Toffa sta male e lascia Le Iene : ecco Cos'è successo Video : Le condizioni di salute di Nadia Toffa continuano a destare preoccupazioni. [Video] Sono passati diversi mesi da quando la conduttrice de Le Iene ha svelato in diretta tv di essere malata di cancro e da quel giorno non ha mai smesso di combattere contro il 'mostro' che le starebbe dando filo da torcere. Nadia, però, non ha mai perso il suo sorriso da leonessa e ha voluto tornare in televisione alla conduzione de Le Iene di cui ha realizzato ...

“È morto un amico”. Grande Fratello - il ‘dramma’ di Filippo e Danilo. Senza parole : Cosa è successo davvero : Si credeva che le polemiche in tv fossero finite con l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi di Alessia Marcuzzi, letteralmente asfalatata dalla prima settimana per via del cosiddetto canna-gate. E invece no: il Grande Fratello 15, (ri)condotto dopo tanti anni da Barbara D’Urso, di giorno in giorno riserva sempre più brutte sorprese ai telespettatori più fedeli al mondo dei reality, dove il trash (e la maleducazione, il ...

Uomini e Donne Nicolò parla in un'intervista : ecco Cos'è successo la prima notte Video : La scelta dell'ex tronista [Video]Nicolò Brigante è stata molto discussa dai telespettatori del programma televisivo di ''Uomini e Donne''. Infatti, la maggior parte del pubblico da casa tifava per l'altra corteggiatrice Marta Pasqualato, anche se purtroppo per lei il tronista siciliano ha voluto optare per la bella ex di Ignazio Moser Virginia. Tuttavia, a distanza di qualche settimana dalla scelta, finalmente Nicolò Brigante ha rotto il ...

Carolyn Smith furiosa sul web : 'Avete rotto le p***e' : ecco Cos'è successo Video : Ben ritrovati con un nuovo spazio dedicato a Carolyn Smith [Video], la popolare giudice di Ballando con le Stelle che da qualche tempo sta combattendo contro un brutto male. Alcuni giorni fa, attraverso un messaggio sui social, la cinquantasettenne britannica ha dato una bellissima notizia a tutti i suoi followers. Dopo un ulteriore controllo nel reparto d'oncologia dell'ospedale capitolino Sant'Andrea, i medici le hanno comunicato che il tumore ...

GF15 - l'eliminazione di Aida Nizar è un complotto? Ecco Cosa è successo Video : Ieri sera è andato in onda il quarto appuntamento del Grande Fratello 15 [Video]. Una puntata ricca d'emozioni ma anche di grandi sorprese. I telespettatori hanno assistito all'inaspettata eliminazione di Aida Nizar, la quarantaduenne iberica finita al televoto a causa di un provvedimento disciplinare del GF. Una decisione che gran parte del popolo del web non ha gradito e di conseguenza ha scatenato una serie di polemiche. Ricordiamo che al ...

NCIS 15 saluta Abby Sciuto svelando il suo destino : ecco Cos’è successo nell’episodio 15×22 : Attenzione! L’articolo contiene spoiler sulla trama del ventiduesimo episodio di NCIS 15, trasmesso negli Stati Uniti martedì 8 maggio e attualmente inedito in Italia. Il momento della verità sulle sorti di Abby Sciuto è finalmente arrivato: tra la certezza della sua uscita di scena nell’episodio 15x22 “Two Steps Back” di NCIS e un adrenalinico promo che la vedeva intubata in ospedale, gli autori della serie ci hanno fatto temere il peggio ...

“E questo chi è?”. Il super-vip è irriconoscibile. La conduttrice apre il collegamento tv ed è delirio : ”Ma Cosa ti è successo?” : ”Oddio, ma cosa è successo?! Ma sul serio?”. La conduttrice non si è riuscita a trattenere l’altro giorno, durante il suo programma, quando, lanciando il collegamento ha visto il suo ospite nello schermo e non lo ha riconosciuto. cosa facile da credere, visto che lui, così, non si era mai visto. Un look assolutamente inedito per come ha abituato i telespettatori: abito scuro, camicia bianca, papillon, capelli pettinati ...

Giulia Di Sabatino/ Cosa è successo quella tragica notte dell'agosto 2015? (Chi l'ha visto?) : Giulia Di Sabatino, Cosa è successo quella tragica notte di un agosto di tre anni fa? Rimangono parecchi dubbi su questo caso con lo spettro della pedopornografia. (Chi l'ha visto?)(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 09:22:00 GMT)

Stranezze al GF 15 - pesante attacco di Striscia la Notizia a Barbara D'Urso : ecco Cosa è successo : FUNWEEK.IT - Al Gf 15 non si possono dormire sonni tranquilli e lo sa bene Barbara D'Urso che, nonostante il reality sia iniziato solo da qualche settimana, ha già dovuto affrontare diversi scandali: ...