Cosa farà Berlusconi | cosa non faranno Salvini e Di Maio

Juventus - Cosa farà adesso Buffon? Juventus - Figc o Fifa : Buffon potrebbe far parte di questa struttura, anche se delle tre ipotesi è quella che lo intriga di meno, forse perché tra tutte è quella più smaccatamente politica e il rischio di passare da un ...

Governo - Renzi : "Tocca a loro - ma Cosa diranno a chi farà la fila per il reddito di cittadinanza?" : Tre giorni per il Governo Lega-M5s. Matteo Salvini e Luigi Di Maio trattano, ma per il premier pensano a un nome terzo (in...

Facebook punta sulla blockchain/ Cosa ci farà Zuckerberg? Due ipotesi - coinvolti dirigenti di punta : Facebook, rivoluzione blockchain, 3 nuove divisioni, una dedicata: le novità di Mark Zuckerberg. Grandi trasformazioni all'interna dell'azienda di Palo Alto: ecco tutte le ultime(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 17:42:00 GMT)

Cosa farà la Fornero in pensione - non con la legge Fornero - : Lei che per una quarantina d'anni ha insegnato Macro economia nell'ateneo torinese, si dice disponibile ad aiutare in via formale l'università piemontese. 'Alcuni miei colleghi e diversi studenti mi ...

Cosa ci farà Facebook con la blockchain? : Facebook ha lanciato una sua nuova divisione dedicata alla blockchain, il registro distribuito e immodificabile alla base di Bitcoin e di altre criptovalute. La decisione arriva insieme a una delle riorganizzazioni interne più importanti della società di Menlo Park. La nuova unità dedicata alla blockchain sarà guidata da David Marcus, che finora è stato vice president dei prodotti di messaggistica e ha ...

Michael Terlizzi - la clamorosa 'promozione' dopo l'Isola dei famosi e la bocciatura di Barbara D'Urso : Cosa farà : Michael Terlizzi , figlio di Franco ex partecipante dell' Isola dei famosi , potrebbe a breve prendere parte ad un nuovo reality . dopo l'esito negativo del provino al Grande Fratello 15 , parecchie ...

Milly Carlucci - lo schiaffo che massacra Maria De Filippi : Cosa non farà mai con lei - ma con la D'Urso... : Quando a Milly Carlucci chiedono se sente la concorrenza di Maria De Filippi , la conduttrice di Ballando con le stelle si fa una grassa risata e tira dritto. E però, come le hanno fatto notare in un'...

Marco Liorni - addio alla Vita in Diretta. Ecco Cosa farà : Marco Liorni lascia la conduzione de La Vita in diretta e rischia di scomparire completamente dagli schermi della Rai. Il noto conduttore televisivo perde anche il timone di Reazione a Catena e per ...

Uomini e Donne - Maria De Filippi lancia la bomba Giulia De Lellis : 'Ascolti assicurati' - Cosa farà su Canale 5 : Con la stagione di Uomini e Donne di Maria De Filippi vicina al termine, si scatenano i rumors sulla possibilità che Giulia De Lellis possa sedere sul trono all'inizio della prossima stagione. L'ex ...

The Voice of Italy 2018 : ospiti della finale - inediti e Cosa faranno i giudici : Betta Lemme e Mihail ospiti della finale di The Voice of Italy 2018 La RAI rivela ufficialmente i nomi dei super ospiti della finale di The Voice of Italy 2018. I due cantanti presenti nell’ultima puntata del talent di Rai2 sono Betta Lemme e Mihail. Lei è conosciuta anche o forse soprattutto per la canzone […] L'articolo The Voice of Italy 2018: ospiti della finale, inediti e cosa faranno i giudici proviene da Gossip e Tv.

Ora Salvini e Di Maio vogliono le elezioni l'8 luglio. Cosa farà Mattarella : Articolo aggiornato alle ore 15,20 del 7 maggio 2018*. In una brusca accelerazione della crisi politica che dura da oltre due mesi, Lega e M5S hanno annunciato un accordo per andare ad elezioni anticipate l'8 luglio. Una mossa che pone i due partiti in aperto contrasto con la linea del ...

Ora Salvini e Di Maio vogliono le elezioni l'8 luglio. Cosa farà Mattarella : Articolo aggiornato alle ore 15,20 del 7 maggio 2018*. In una brusca accelerazione della crisi politica che dura da oltre due mesi, Lega e M5S hanno annunciato un accordo per andare ad elezioni anticipate l'8 luglio. Una mossa che pone i due partiti in aperto contrasto con la linea del Quirinale: anticipa di poche ore la decisione di Sergio Mattarella di nominare un suo governo da presentare alle Camere e tenta così ...

Salvini non raccoglie l'offerta di Di Maio e chiede l'incarico. Cosa farà Mattarella : Articolo aggiornato alle ore 14,20 del 7 maggio 2018*. Il terzo giro di consultazioni è andato male, malissimo. L’apertura del leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio ad un governo con la Lega guidato da una personalità terza (né Di Maio, né Salvini) non è stata raccolta dal leader della Lega, che ha scelto di tenere unito il centrodestra e non dare al capo dello Stato la propria disponibilità ...

Un altro malore al GF 2018! Cosa farà ora la produzione? : Aida si è sentita male al Grande Fratello 2018, il malore della spagnola però non è un caso isolato in questo periodo: nella Casa, nel giro di una settimana, ci sono stati ben tre casi simili, anche se solo un paio potrebbero essere collegati, ma di sicuro hanno creato molta preoccupazione tra il pubblico, e in alcuni casi anche un bello spavento. Non tutti, secondo noi, sono riconducibili alla tensione e al nervosismo che hanno fatto da padrone ...