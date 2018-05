Coppa America | varato TP52 Luna Rossa

Argentina - River pari col Colo’n e Coppa Sudamericana più lontana : Il River Plate pareggia 0-0 in casa del Colòn di Santa Fe fallendo per il momento la chance di agguantare l’ultimo posto utile per disputare la prossima Coppa Sudamericana. Quando rimangono 2 giornate alla fine della Superliga Argentina, i ‘millonarios’ sono dunque costretti a rincorrere: con 39 punti al momento la formazione di Buenos Aires è 12esima in classifica con un ritardo di 1 punto dall’Argentinos Juniors che ...

Giappone e Qatar parteciperanno alla Coppa America 2019 in Brasile : Le nazionali di Giappone e Qatar parteciperanno alla Coppa America 2019 in Brasile. Lo ha annunciato la Confederazione calcistica sudAmericana (Conmebol). “La presenza di entrambe le squadre è dovuta al forte interesse della Confederazione calcistica asiatica a partecipare alle competizioni del Conmebol e all’impegno della Confederazione sudAmericana a contribuire allo sviluppo del calcio in tutto il mondo”, ha dichiarato il ...

Dopo Cina - Giappone - Stati Uniti e Messico - anche la nazionale di calcio del Qatar è stata invitata alla Coppa America 2019 : Il giornale brasiliano Globo Esporte ha scritto che fra le nazionali di calcio invitate a partecipare alla prossima Coppa America, il torneo continentale sudAmericano, ci sarà anche il Qatar. La notizia è stata confermata da Ivan Bravo, direttore dell’accademia calcistica The post Dopo Cina, Giappone, Stati Uniti e Messico, anche la nazionale di calcio del Qatar è stata invitata alla Coppa America 2019 appeared first on Il Post.

Coppa Davis 2018 - USA-Belgio 3-0 : Harrison e Sock vincono il doppio - americani primi semifinalisti : Gli USA volano alle semifinali della Coppa Davis 2018 rifilando un secco 3-0 al Belgio. Lo squadrone a stelle e strisce ha conquistato il punto decisivo grazie al doppio. Ryan Harrison e Jack Sock hanno sconfitto Sander Gille e Joran Vliegen per 3-1 (5-7, 7-6, 7-6, 6-4): tre ore di gioco sono bastate per chiudere definitivamente i conti dopo aver già portato a casa i due singolari del venerdì (John Isner si era imposto su Joris De Loore, Sam ...

Coppa America - da catamarani a monoscafi : le regole per il 2021 : ROMA - Il Royal New Zealand yacht squadron e il Circolo della vela Sicilia di Palermo , insieme ai rispettivi team che rappresentano, vale a dire Emirates New Zealand e il Challenger of record Luna ...

Ginnastica - American Cup 2018 Oggi show a Chicago : programma - orario d'inizio e tv. Come seguire la gara di Coppa del Mondo - 3 marzo - : La protagonista indiscussa sarà Morgan Hurd, Campionessa del Mondo in carica , pronta a regalare una gioia al proprio pubblico. La statunitense se la dovrà vedere con la giapponese Mai Murakami, ...