Convertire file Video in formato MTS

Come Convertire ODS in file XLSX e XLS : ODS, è il formato per i fogli di calcolo di ODF. ADF è il gruppo di formati liberi per l’ufficio sviluppato dal consorzio di industrie del settore OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards). Tutti i formati ODF, e quindi anche ODS, sono basati su una versione di XML e sono uno standard ISO dal maggio del 2006. Calc, il programma per la gestione dei fogli di calcolo incluso in OpenOffice e LibreOffice, ha ...