Consumi | clima pazzo fa sparire un frutto su quattro

Giornata della Terra : Consumi e spesa sostenibile - ecco come contribuire a fermare i cambiamenti climatici : Dopo che gli anni dal 2015 al 2017 sono stati quelli con il primo trimestre più caldo in assoluto, anche il 2018 si inserisce nella top ten collocandosi al sesto posto con una temperatura registrata sulla superficie della Terra e degli oceani, addirittura superiore di 0,74 gradi celsius rispetto alla media del ventesimo secolo. E’ quanto afferma la Coldiretti in occasione della Giornata della Terra (Earth day) che si festeggia in tutto il mondo ...