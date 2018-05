Consultazioni | colpo di scena | Mattarella verso nuove elezioni a Luglio?

Blastingnews

: Dopo che i partiti espressione del 70% del Parlamento hanno detto a chiare lettere che non voterebbero fiducia a un… - lorepregliasco : Dopo che i partiti espressione del 70% del Parlamento hanno detto a chiare lettere che non voterebbero fiducia a un… - _gizeta : Che colpo di scena la riabilitazione di #Berlusconi alla vigilia di quello che sembrava essere l’ultimo giro di consultazioni in Quirinale - sfanul : Qualcuno dal 'mondo stellato' azzarda qualche commento del tipo ' ne abbiamo eliminati due in un colpo solo!', allu… -

(Di domenica 13 maggio 2018) L'attuale legge elettorale si sta dimostrando fallimentare dal punto di vista della governabilita'. Se poi aggiungiamo un elevato tasso di litigiosita' tra le coalizioni in campo, il cocktail che si ottiene è micidiale. Il Presidente, dopo aver raccolto questa mattina le proposte e le intenzioni del Movimento Cinquestelle, della coalizione del centrodestra e del Partito Democratico, si trova davvero in una situazione complicata. Il movimento guidato da Luigi Di Maio avrebbe dichiarato di essere ancora in attesa della risposta di Matteo Salvini al suo invito a creare un governo volto a riformare la legge Fornero ma senza la presenza di Forza Italia. Il centrodestra ha risposto proponendosi unitariamente: davanti al PresidenteMatteo Salvini, accompagnato da Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi si è detto pronto per un governo VIDEO, ma senza aver la ...