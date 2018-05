Consulente tecnico di parte CTP

fanpage

(Di domenica 13 maggio 2018) La Cassazione del 3.5.2018 n. 10511 ha affermato che la nomina di undiCtp costituisce esercizio del diritto di difesa che non può tradursi in un obbligo, nè in una preclusione temporale a prospettare critiche o a richiedere chiarimenti aldi ufficio ctu, sicchè lapuò presentare critiche alla Ctu anche quando non abbia tempestivamente designato un propriodictp.