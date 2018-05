Consigli | ' Sono felice al Sassuolo'

I Consigli per dormire bene quando fuori ci sono 30 gradi : Eccoci qui, primavera inoltrata e la stagione più calda dell’anno che si avvicina a rapidi passi. Ed eccovi lì, a dormire con l’ultimo ventilatore disponibile in casa puntato in fronte. Tediber, start-up leader nella vendita online di materassi e prodotti lifestyle per il letto, vi regala alcuni consigli per trascorrere incredibili notti di sonno e risvegli all’insegna del buonumore quando fuori ci sono 30 gradi. Attenzione, alcune tecniche ...

BTP a 10 anni sono Consigliati da Morgan Stanley : Il favore con cui gli esperti guardano ai BTP italiani a lunga scadenza rappresenta il segnale di una crescita della fiducia nei confronti dell'economia italiana. I fondamentali economici del ...

Sicilia - all’Ars ci sono più portaborse che Consiglieri regionali : Sicilia, all’Ars ci sono più portaborse che consiglieri regionali A “Stasera Italia” si parla dello scandalo dell’Assemblea Regionale Siciliana: in media quattro collaboratori per ogni politico Continua a leggere

Tim - il consulente dei fondi Iss chiede la revoca dei Consiglieri di Vivendi : "Sono più un peso che un asset" : Dopo Glass Lewis anche il proxy advisor Iss, l'altro grande consulente dei fondi nelle assemblee delle società quotate, suggerisce agli azionisti di Tim di votare per la rimozione dei consiglieri di Vivendi e la loro sostituzione con quelli proposti da Elliott.Il fondo statunitense "ha dimostrato la necessità di un cambiamento nella società" mentre l'elezione dei suoi sei candidati "probabilmente si dimostrerà ...

I sacchetti biodegradabili per frutta e verdura si possono portare da casa/ La sentenza del Consiglio di Stato : I sacchetti biodegradabili per frutta e verdura si possono portare da casa: la sentenza del Consiglio di Stato. Vittoria dei consumatori che non saranno pià obbligati all'acquisto

I sacchetti bio per la frutta e la verdura si possono portare da casa. La decisione del Consiglio di Stato : E' possibile per i consumatori utilizzare nei soli reparti di vendita a libero servizio - come quelli dedicati a frutta e verdura - sacchetti monouso nuovi, acquistati al di fuori degli esercizi commerciali e conformi alla normativa sui materiali a contatto con gli alimenti, senza che gli operatori del settore alimentare possano impedire tale facoltà nè l'utilizzo di contenitori alternativi alle buste in plastica, comunque idonei a ...

Sacchetti bio a pagamento - Consiglio di Stato : “Si possono portare da casa” : Il consumatore può “utilizzare Sacchetti in plastica autonomamente reperiti” per comprare frutta e verdura nei supermercati, anziché acquistare quello commercializzato nel punto vendita, purché “idonei a preservare l’integrità della merce e rispondenti alla caratteristiche di legge”. E l’esercizio commerciale non può “vietare tale facoltà”. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con un parere sulla ...

Lazio - domani la prima riunione del Consiglio : ecco chi sono i 50 eletti : Da lì è seguita l'esperienza politica fino alla fondazione del Partito Democratico. Dal 2005 al 2010 è stato capo segreteria del gruppo consiliare Uniti nell'Ulivo e dell'assessorato alle Politiche ...

La storia dei frammenti spaziali cinesi che possono colpirci - i Consigli della protezione civile - : Roma, 31 mar. , askanews, Secondo gli ultimi dati forniti dall'Asi durante l'incontro del tavolo tecnico che si è riunito ieri pomeriggio presso la sede del Dipartimento della protezione civile, al ...