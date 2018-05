Blastingnews

: Concorso educatore nido e psicologo: scadenza fino a giugno 2018 - lukescintu : Concorso educatore nido e psicologo: scadenza fino a giugno 2018 - buonjob : Concorso per 2 educatori prima infanzia (emilia romagna) COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA | - buonjob : Concorso per 1 educatore asilo nido (piemonte) COMUNE DI RIVOLI | -

(Di domenica 13 maggio 2018) Conal prossimo 10sono stati emanati tre concorsi pubblici, per l'assunzione di nuove educatrici asiloe psicologi. A seguire, le info e requisiti.educatori Il comune di Sant'Ilario d'Enza, in provincia di Reggio Emilia indice un bando pubblico, per la copertura di due posti dia tempo indeterminato. Per poter partecipare alla selezione occorre possedere i seguenti requisiti: Diploma di Laurea in Scienze dell'Educazione (indirizzo specifico servizi educativi per l'infanzia); Diploma di Laurea in Scienze della Formazione (quinquennale); Oppure, diploma di laurea triennale (L 19) se conseguita, entro il 31/05/2017; Oppure, LM -85 Scienze Pedagogiche. Invio della domanda La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata, entro le ore 13:00 del prossimo 11, in uno dei seguenti modi: posta elettronica ...