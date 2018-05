Comunali | seggi aperti in Friuli Venezia Giulia | ballottaggi a Udine e Sacile

A Milano e Roma è allarme per le code ai seggi. Le amministrazioni Comunali : "Andate a votare il prima possibile" : "Si suggerisce di recarsi ai seggi prima possibile e comunque almeno un'ora prima della loro chiusura". Sono le 15.28 quando il Campidoglio dirama una nota per cercare di contenere il caos che si è creato in alcuni seggi della Capitale, dove si registrano lunghe file di cittadini in coda per votare.La nota del Campidoglio"Le code registrate in queste ore, anche in altre città italiane, sono dovute in gran parte alle nuove ...