Come Tagliare Video su Windows e MAC con VLC

Come Tagliare video con VLC : VLC si è affermato nel tempo Come uno dei migliori media player disponibili per i nostri PC Windows e Mac. Esso ci permette di riprodurre file audio e video in qualsiasi formato. Molti utenti, però, non sono a conoscenza di un piccolo trucchetto che ci consente di tagliare i video utilizzando VLC. A nessuno piace installare pesanti e complicati programmi di video editing professionali per effettuare qualche taglio di piccole parti del video. ...