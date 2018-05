Colpo Sassuolo contro l' Inter La Roma è già in Champions

Lazio Colpo da Champions : 2-1 con l'Udinese. Milan flop : solo 1-1 col Sassuolo : Un colpo da Champions per la Lazio , un colpo a vuoto per il Milan . Nei posticipi del 31° turno di Serie A, solo la squadra di Simone Inzaghi approfitta delle sconfitte di Roma e Inter , vincendo 2-...

Udinese-Sassuolo 1-2 : Sensi firma il Colpo - quinto ko consecutivo per i friulani : UDINE - Boccata d'ossigeno per il Sassuolo: i neroverdi vincono 2-1 in casa dell'Udinese tornando al successo che mancava dal 23 dicembre. Decisivo Stefano Sensi dopo il botta e risposta nel finale ...