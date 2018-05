COLONY - Recensione 3x02 Puzzle Man

lostinaflashforward

(Di domenica 13 maggio 2018) La terza stagione diprosegue con un secondo episodio decisamente illuminante, che individua la prossima destinazione della storia sempre più intricata e enigmatica di cui abbiamo avuto un assaggio nella scorsa puntata. L'episodio si intitola "Man", riferimento a uno dei protagonisti, o meglio alla sua nuova mansione attuata in una Los Angeles abbandonata a se stessa. La regia rimane a Tim Southam, come nell'episodio precedente, mentre la sceneggiatura va a Mike Ostrowski (Being Human), costruendo un episodio articolato su due fronti, che mostra la sorte di un ribelle di nostra conoscenza e un futuro più pericoloso del previsto.-La guerra si avvicina: L'episodio si apre con i soldati che vanno a prelevare Helena Goldwyn nel cuore della notte per portarla in un bunker. Una volta arrivata, lei nota una certa confusione e sente che alcuni parlano della regione di San ...