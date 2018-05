COLDIRETTI * FESTA MAMMA | Più di un italiano su tre non rinuncia ad offrire un mazzo di

Festa della Mamma - COLDIRETTI Puglia : il mercato dei fiori vale 185 milioni : Nel giorno della Festa della Mamma, Coldiretti Puglia rende noto che l’offerta nazionale dei fiori per il 60% dipende da prodotti di importazione e invita a scegliere fiori a km 0, “una scelta responsabile che salva il clima dall’inquinamento determinato dalle emissioni di gas serra dovute ai lunghi trasporti che devono subire prodotti importati spesso da paesi lontani, in cui tra l’altro non sono rispettati i principi ...

Festa della Mamma - COLDIRETTI : fiori da un italiano su 3 - ma arrivano i bouquet dell’orto : Più di un italiano su tre (34 per cento) non rinuncia ad offrire un mazzo di fiori o una pianta alla Mamma in occasione della tradizionale ricorrenza della seconda domenica di maggio. E’ quanto emerge da un sondaggio on line effettuato sul sito web della Coldiretti che per la speciale giornata a Milano in piazza Castello nel mercato di Campagna Amica ha offerto la possibilità di farsi confezionare il primo bouquet alternativo a base di ortaggi ...