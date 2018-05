: RT @Agenzia_Dire: #Festadellamamma, #fiori da un italiano su tre, ma 28% non fa regali #mamme @Coldiretti - ADM_assdemxmi : RT @Agenzia_Dire: #Festadellamamma, #fiori da un italiano su tre, ma 28% non fa regali #mamme @Coldiretti - BernyZb : RT @NotizieIN: Coldiretti: festa della mamma 'fiorita' - bovibovi : RT CybFeed #News #Coldiretti: festa della mamma 'fiorita' -

Più di 1 italiano su 3 (34%) non rinuncia ad offrire fiori allain occasionetradizionale ricorrenzaseconda domenica di maggio. E' quanto emerge da un sondaggioche, per la speciale giornata, a Milano in piazza Castello confeziona il primo bouquet a base di ortaggi di stagione, fino al mazzo di fiori di zucchina e rucola. La preferenza accordata ai fiori riguarda ogni età e batte nettamente gli altri tipi di regalo come cioccolatini (13%), gioielli (13%), vestiti (12%).(Di domenica 13 maggio 2018)