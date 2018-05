Colata bollente su operai | 4 ustionati

Incidente in acciaieria - Colata bollente investe 4 operai : Grave Incidente sul lavoro questa mattina a Padova. Tre squadre dei vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 7.50 nel reparto fonderia delle Acciaierie Venete di Corso Francia per lo spegnimento ...

Cecilia Capriotti : 'Il mio ritorno in Italia bollente - tra sesso e ciocColata' : Atmosfera bollente all' Isola dei Famosi. Cecilia Capriotti, eliminata e tornata a sorpresa a far parte del cast dei naufraghi in Honduras , ha rilasciato dichiarazioni hot sulla sua vita privata e ...