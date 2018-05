Codacons | il Parlamento senza governo ci è già costato 253 milioni di euro

tgcom24.mediaset

: RT @Codacons: #elezionianticipate o no, in sostanza i parlamentari italiani percepiscono da due mesi uno stipendio senza lavorare: uno spre… - loredhana4 : RT @Codacons: #elezionianticipate o no, in sostanza i parlamentari italiani percepiscono da due mesi uno stipendio senza lavorare: uno spre… - Codacons : #elezionianticipate o no, in sostanza i parlamentari italiani percepiscono da due mesi uno stipendio senza lavorare… - nicolakiaikido : RT @CarloRienzi: Uno spreco inaccettabile di soldi pubblici e una violazione delle norme vigenti. L’art. 1460 del codice civile stabilisce… -

(Di domenica 13 maggio 2018) L'associazione per la difesa dei consumatori denuncia lo spreco di soldi pubblici per pagare compensi ai parlamentari che non stanno lavorando. Chiedono che si apra un'inchiesta